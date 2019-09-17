加拿大 7 月份制造业销售额下降 1.3％

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加拿大统计局说，由于主要金属和汽车行业的销售额下降，7 月份加拿大制造业的销售额下降 1.3％，至 572 亿加元。

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统计局表示，7 月份 11 个行业的销售额出现下降，占制造业总销售额的 66.8％。

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金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，之前经济学家的预计是下滑 0.2％，实际下滑幅度高于预测 。

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加拿大统计局的报告说，7 月份主要金属行业的销售额下降 7.3％，因为除氧化铝和铝材生产和加工外，每个主要金属行业的销售额均有所下降。

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机动车行业销售额下降 4.7％，部分原因是一个大汽车装配厂因车型生产的变动而暂时关闭，而且关闭时间超过了计划。

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（CBC）

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