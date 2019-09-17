情报机构担心中印等国干扰加国大选

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

早在加拿大全国大选开始前，加拿大情报机构就已经开始密切关注一些外国试图影响加拿大大选结果的行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不愿透露姓名的加拿大安全官员告诉加拿大广播公司记者说，中国和印度都在通过其在加拿大主要城市的移民社团积极参与大选活动，比如让大使馆和领事馆官员参加本国移民聚集选区的议员候选人提名活动，重点是不列颠哥伦比亚省和安大略省的一些城市。参与这些与大选有关活动的外国使领馆官员大多是以外交官身份为掩护的情报官员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了受到特别关注的中国和印度之外，受到加拿大情报机构关注的还有巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊朗和委内瑞拉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府有关机构每两个星期向加拿大主要联邦政党介绍外国试图干涉加拿大大选的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大安全情报局前局长Ward Elcock指出，俄国在与时俱进地利用社交网站影响美国和加拿大的大选，而中国和印度主要是用传统间谍战手段干预加拿大大选，也就是拉关系、交朋友、选择和招聘合作者、提供活动经费等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Catharine Tunney, Ashley Burke · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada