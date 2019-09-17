沙特受袭击对加拿大意味着什么

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沙特阿拉伯主要石油设施周末受到无人机袭击，导致沙特石油日产量减半。世界石油供应量一下子少了5%，这让世界石油价格猛升，也让加拿大老百姓在加油站加油时不得不支付突然升高的油价，当然也让加拿大石油公司的股票价格在星期一有了超过10%的升幅。

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无人机空袭沙特

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美国总统特朗普表示如果证明伊朗直接卷入袭击沙特石油设施事件，他会动用美国强大的军事力量惩罚伊朗。这让围绕沙特石油设施遭受无人机空袭事件的未来发展更加具有不确定性。

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除了上述短期效应之外，沙特石油设施受到袭击的突发事件再次引发加拿大和美国对石油供给独立性和安全性的关注，让支持修建输油管道运送加拿大阿尔伯塔省石油的政治和经济界人士有了更现实的论据。

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阿尔伯塔石油

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阿尔伯塔省保守党政府省长肯尼星期一在美国纽约会晤机构投资者时指出，加拿大的阿尔伯塔省是世界上主要石油产区中最安全的石油出口基地。

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肯尼星期一还表示，在沙特阿拉伯石油设施受到袭击而大幅度减产的情况下，阿尔伯塔省政府在积极考虑放松石油限产的措施。

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阿尔伯塔省政府一年来为了解决由于缺乏石油管道运力而导致的石油大量积压的问题而采取了限产石油的措施。

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北美石油安全

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加拿大五大商业银行之一的Scotiabank银行大宗原料分析师Rory Johnston指出，过去几年加拿大石油业失去了光彩，一个原因是美国页岩石油的开发让美国实现了理论上的石油自给自足，另一个原因是世界石油市场原油价格的低迷，结果是加拿大石油业传统上被视作美国石油供应战略保障的重要性被淡化了。但周末发生的沙特阿拉伯石油设施受到无人机袭击的事件让北美石油供应的安全性被再度提到重要地位。

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Rory Johnston认为，将阿尔伯塔石油向南输往美国的基斯顿Keystone XL输油管道和向西跨越洛矶山脉的横山输油管道过去几年受到来自环境保护组织、土著人社团和政治党派的种种挑战而无法顺利修建，而沙特阿拉伯石油设施受到无人机袭击的事件会导致支持修建输油管道外运阿尔伯塔油砂矿石油的一派有更多的话语权，为输油管道项目面临赢得更多的支持。

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美国约翰.霍普金斯大学的能源领域专家Christopher Sands指出，在2001年美国受到911恐怖袭击后，美国从加拿大获得稳定的石油供应成为事关美国战略意义和长期经济利益的重要问题。不过在奥巴马政府执政期间，美国政府提高了对环境问题的重视程度，进而对加拿大石油供应的重视程度有所降低。刚刚发生的无人机空袭沙特阿拉伯石油设施的事件则再次显示了加拿大作为可靠的石油供应国对美国的重要性。

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亚洲市场

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加拿大石油生产商协会负责人Tim McMillan认为，虽然特朗普政府采取了支持修建输油管道把阿尔伯塔石油输送到美国南部市场的立场，但美国繁琐的联邦和州立法审批程序和来自各种势力的法庭挑战会让修建输油管道成为费时费力、旷日持久的事情。

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Tim McMillan认为，加拿大阿尔伯塔石油外运应该两条腿走路，除了修建通往美国南部的基斯顿输油管道之外，还应该积极修建通往太平洋沿岸的输油管道，让加拿大石油进入亚洲市场。

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RCI with Tony Seskus · CBC News

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