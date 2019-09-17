Hamad I Mohammed/Reuters

沙特受袭击对加拿大意味着什么

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月17日（星期二）11:18
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

沙特阿拉伯主要石油设施周末受到无人机袭击，导致沙特石油日产量减半。世界石油供应量一下子少了5%，这让世界石油价格猛升，也让加拿大老百姓在加油站加油时不得不支付突然升高的油价，当然也让加拿大石油公司的股票价格在星期一有了超过10%的升幅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

( RADIO-CANADA/SIMON-MARC CHARRON)

无人机空袭沙特

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国总统特朗普表示如果证明伊朗直接卷入袭击沙特石油设施事件，他会动用美国强大的军事力量惩罚伊朗。这让围绕沙特石油设施遭受无人机空袭事件的未来发展更加具有不确定性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了上述短期效应之外，沙特石油设施受到袭击的突发事件再次引发加拿大和美国对石油供给独立性和安全性的关注，让支持修建输油管道运送加拿大阿尔伯塔省石油的政治和经济界人士有了更现实的论据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

阿尔伯塔石油

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省保守党政府省长肯尼星期一在美国纽约会晤机构投资者时指出，加拿大的阿尔伯塔省是世界上主要石油产区中最安全的石油出口基地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

肯尼星期一还表示，在沙特阿拉伯石油设施受到袭击而大幅度减产的情况下，阿尔伯塔省政府在积极考虑放松石油限产的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省政府一年来为了解决由于缺乏石油管道运力而导致的石油大量积压的问题而采取了限产石油的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Government of Alberta

北美石油安全

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大五大商业银行之一的Scotiabank银行大宗原料分析师Rory Johnston指出，过去几年加拿大石油业失去了光彩，一个原因是美国页岩石油的开发让美国实现了理论上的石油自给自足，另一个原因是世界石油市场原油价格的低迷，结果是加拿大石油业传统上被视作美国石油供应战略保障的重要性被淡化了。但周末发生的沙特阿拉伯石油设施受到无人机袭击的事件让北美石油供应的安全性被再度提到重要地位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Rory Johnston认为，将阿尔伯塔石油向南输往美国的基斯顿Keystone XL输油管道和向西跨越洛矶山脉的横山输油管道过去几年受到来自环境保护组织、土著人社团和政治党派的种种挑战而无法顺利修建，而沙特阿拉伯石油设施受到无人机袭击的事件会导致支持修建输油管道外运阿尔伯塔油砂矿石油的一派有更多的话语权，为输油管道项目面临赢得更多的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

美国约翰.霍普金斯大学的能源领域专家Christopher Sands指出，在2001年美国受到911恐怖袭击后，美国从加拿大获得稳定的石油供应成为事关美国战略意义和长期经济利益的重要问题。不过在奥巴马政府执政期间，美国政府提高了对环境问题的重视程度，进而对加拿大石油供应的重视程度有所降低。刚刚发生的无人机空袭沙特阿拉伯石油设施的事件则再次显示了加拿大作为可靠的石油供应国对美国的重要性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚洲市场

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大石油生产商协会负责人Tim McMillan认为，虽然特朗普政府采取了支持修建输油管道把阿尔伯塔石油输送到美国南部市场的立场，但美国繁琐的联邦和州立法审批程序和来自各种势力的法庭挑战会让修建输油管道成为费时费力、旷日持久的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Tim McMillan认为，加拿大阿尔伯塔石油外运应该两条腿走路，除了修建通往美国南部的基斯顿输油管道之外，还应该积极修建通往太平洋沿岸的输油管道，让加拿大石油进入亚洲市场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Tony Seskus · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：国际
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Aide médicale à mourir, un nouveau débat?

RCI | English

New species of the world's largest amphibian discovered

RCI | Español

Huelga Mundial por el Clima: estudiantes de Montreal podrán participar

العربية | RCI

قراءة في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس

Radio-Canada.ca CBC.ca
41 circonscriptions multiculturelles pourraient faire pencher la balanceAide médicale à mourir : un avis d'appel déjà déposé par Ottawa, selon QuébecQuel parti promet quoi? Comparez les plateformes électoralesFinancement politique : un 5 à 7 caquiste de « type réseautage d’affaires » rebaptiséDes magasins de meubles qui offrent des cadeaux… qui coûtent cherLe Mindhunter derrière la série téléviséeL'affaire Cameron Ortis est un « cas classique d'espionnage »En coulisses avec Jagmeet Singh, le chef du NPDCHSLD : la liste d'attente s'allonge depuis l'élection de la CAQDes militants conservateurs curieux d’entendre Maxime Bernier aux débats
Hong Kong cancels fireworks marking China's national day amid protestsIsrael's election too close to call, Netanyahu falls short of parliamentary majorityWhere's Doug Ford? Andrew Scheer campaigns in vote-rich Ontario without conservative premierScientists sound alarm over Alberta's new approach to tracking oilsands pollutionCanadian Labour Congress exec calls to end sanctions in Syria'This is really upsetting': Airline passengers struggle to get denied boarding compensation under new rulesAttack on Saudi oil facilities highlights danger of 'kamikaze' drones'You must be very careful': Common questions about CBD health claims for pain and other conditions answeredFighting climate change is not like fighting a war. It's harderVirtue and Moir announce they're 'stepping away' from figure skating after tour