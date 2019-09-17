法院判决加拿大雪橇运动员不得代表美国参赛

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阿尔伯塔省女王法院星期二（9月17日）做出判决，裁定加拿大雪橇选手，奥运金牌得主凯莉.汉弗莱斯（Kaillie Humphries）不得在未经加拿大雪橇委员会同意的情况下代表美国参赛。

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34岁的汉弗莱斯几天前刚刚和美国雪橇运动员阿姆布鲁斯特（Travis Armbruster）结婚，这使她有资格代表美国参加国际比赛。她早已向加拿大雪橇委员会提交了退出加拿大代表队的申请，但未获批准。

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另外，汉弗莱斯一年前正式向委员会投诉她的前教练对她进行语言上和精神上的骚扰，并退出上一个赛季的比赛。委员会刚刚公布的调查结果说，没有发现她被骚扰的证据。

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汉弗莱斯向法院提出控告，并要求4500万加元的赔偿。但是主审法官认为，加拿大雪橇委员会有权决定是否允许她退出。

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按照有关国际规定，汉弗莱斯必须在9月30日以前退出加拿大代表队，才可代表美国参加下一赛季的比赛。加拿大雪橇委员会在法院下达判决后表示仍然欢迎汉弗莱斯归队。

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有报道说，汉弗莱斯和委员会关系恶劣已经多年。她的律师表示不会放弃抗争。

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（RCI with CBC News, Meghan Grant）

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