（CP/Jeff McIntosh）

法院判决加拿大雪橇运动员不得代表美国参赛

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月17日（星期二）17:00
更新 2019年9月17日（星期二）18:48
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿尔伯塔省女王法院星期二（9月17日）做出判决，裁定加拿大雪橇选手，奥运金牌得主凯莉.汉弗莱斯（Kaillie Humphries）不得在未经加拿大雪橇委员会同意的情况下代表美国参赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

34岁的汉弗莱斯几天前刚刚和美国雪橇运动员阿姆布鲁斯特（Travis Armbruster）结婚，这使她有资格代表美国参加国际比赛。她早已向加拿大雪橇委员会提交了退出加拿大代表队的申请，但未获批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汉弗莱斯2010和2014年和队友Heather Moyse获得两枚女子双人雪橇金牌，2018年和新队友Phylicia George再获一枚铜牌。（CP/Darryl Dyck）

另外，汉弗莱斯一年前正式向委员会投诉她的前教练对她进行语言上和精神上的骚扰，并退出上一个赛季的比赛。委员会刚刚公布的调查结果说，没有发现她被骚扰的证据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汉弗莱斯向法院提出控告，并要求4500万加元的赔偿。但是主审法官认为，加拿大雪橇委员会有权决定是否允许她退出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照有关国际规定，汉弗莱斯必须在9月30日以前退出加拿大代表队，才可代表美国参加下一赛季的比赛。加拿大雪橇委员会在法院下达判决后表示仍然欢迎汉弗莱斯归队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有报道说，汉弗莱斯和委员会关系恶劣已经多年。她的律师表示不会放弃抗争。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Meghan Grant）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Aide médicale à mourir, un nouveau débat?

RCI | English

New species of the world's largest amphibian discovered

RCI | Español

Huelga Mundial por el Clima: estudiantes de Montreal podrán participar

العربية | RCI

قراءة في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس

Radio-Canada.ca CBC.ca
41 circonscriptions multiculturelles pourraient faire pencher la balanceAide médicale à mourir : un avis d'appel déjà déposé par Ottawa, selon QuébecQuel parti promet quoi? Comparez les plateformes électoralesFinancement politique : un 5 à 7 caquiste de « type réseautage d’affaires » rebaptiséDes magasins de meubles qui offrent des cadeaux… qui coûtent cherLe Mindhunter derrière la série téléviséeL'affaire Cameron Ortis est un « cas classique d'espionnage »En coulisses avec Jagmeet Singh, le chef du NPDCHSLD : la liste d'attente s'allonge depuis l'élection de la CAQDes militants conservateurs curieux d’entendre Maxime Bernier aux débats
Hong Kong cancels fireworks marking China's national day amid protestsIsrael's election too close to call, Netanyahu falls short of parliamentary majorityWhere's Doug Ford? Andrew Scheer campaigns in vote-rich Ontario without conservative premierScientists sound alarm over Alberta's new approach to tracking oilsands pollutionCanadian Labour Congress exec calls to end sanctions in Syria'This is really upsetting': Airline passengers struggle to get denied boarding compensation under new rulesAttack on Saudi oil facilities highlights danger of 'kamikaze' drones'You must be very careful': Common questions about CBD health claims for pain and other conditions answeredFighting climate change is not like fighting a war. It's harderVirtue and Moir announce they're 'stepping away' from figure skating after tour