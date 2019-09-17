自由党承诺提高儿童福利金，并延长儿童领养假

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加拿大自由党领袖特鲁多星期二在加东圣约翰斯市竞选时宣布，自由党如获连任，将把一岁以下儿童的福利金（CCB）增加15%，并让领养儿童的夫妇休15周的领养假。另外，产假和育儿假期间从就业保险领到的金额不需交税。

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另外，自由党如获连任还将和省及地区政府合作，自2021年起为那些无权享受就业保险的父母在孩子出生的第一年里设立带薪育儿假。

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保守党也提出了对产假和育儿假期间的失业金实行税务抵免的计划。

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自由党政府自2016年开始实行加拿大儿童福利金。按照该党计算，今天提出的计划在2020-21财政年度需耗资8亿加元，2023-24财政年度增加到12亿加元。议会预算官的计算尚未公布。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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