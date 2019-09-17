蒙特利尔北部一辆 Uber 汽车遭枪击

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在蒙特利尔市北部市区，一辆优步 Uber 汽车于周一（9月16日）晚上遭到枪击。

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加拿大广播公司报道说，昨天晚上，在蒙特利尔北部市区 （Montréal-Nord），一名男子向乘坐 Uber 汽车的两名年轻男子开枪射击。

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蒙特利尔警方的发言人 Manuel Couture 说，在这起枪击事件中没有人受伤。

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警方说，周一晚上大约 10:30 左右，两名 19 岁的男子正在一辆 Uber 车内，有人向这辆汽车开了几枪，地点在 Amos Street 和 Balzac Avenue 大街交接口附近。

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两名遭枪击的男子立即逃离现场，但很快被警察在附近找到。

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警方发言人 Manuel Couture 说，两名遭枪击者在警方已经有案底，他们与 Uber 汽车的司机并不认识，目前他们拒绝在此案的调查中与警方合作。

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警方说，这辆用于 Uber 服务的汽车遭到损坏，警察在现场找到了子弹壳。

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（CBC）

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