加拿大20选区不少居民一半收入付房租

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加拿大广播公司根据加拿大统计局的数字所做的报道显示，2019年加拿大联邦大选338个选区中有20个选区的房租负担指数很差，这些选区居民中很多要将家庭收入的至少一半用于住房开支。

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住房负担太重

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这次加拿大联邦大选中选民关注的一个主要问题是生活费用过高，而生活费用中主要的开支是住房费用。

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根据加拿大统计局2016年人口普查有关住房与家庭收入的统计资料，有20个联邦选区的住房可负担性很低，这20个房租超贵的联邦选区中有11个在安大略省，6个在不列颠哥伦比亚省，剩下三个在新斯科舍省、魁北克省和马尼托巴省各有一个。

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在这些房租超贵的联邦选区中，有至少四分之一的租房者要把家庭收入的至少一半花在住房和水电费开支方面。

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比如，大多伦多地区的Willowdale选区就位居加拿大租房可负担性最差的选区之首，那里有39%的租房者说他们要把至少一半的收入用于租房开支。

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摇摆选区

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近年来加拿大大选的特点是，摇摆选区的走向决定哪个政党能够上台执政。加拿大广播公司报道说，2019年大选加拿大联邦摇摆选区中有至少5个在租房超贵选区的名单上。

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这5个摇摆选区中安大略省大多伦多地区占了4个，分别是Richmond Hill, King-Vaughan, Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill ，和Don Valley North。

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剩下的一个摇摆选区是不列颠哥伦比亚省大温哥华地区的Burnaby North-Seymour联邦选区。

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住房维权人士Jill Atkey认为，加拿大统计局的上述数字明确显示加拿大全国许多地区存在非常严重的民众租不起房子的问题，这给成千上万民众的生活造成了极大的困难。下一届政府不管是哪个政党上台执政，都必须加大力度、拿出切实可行的办法解决加拿大严重的住房成本太高的问题，不能让住房危机愈演愈烈。

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各政党竞相承诺

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加拿大自由党领袖特鲁多上个星期承诺说，自由党政府若继续执政，会把对首次购房者提供房贷补贴的条件放宽，把原来房价不得超过50万加元的条件上调到80万加元。

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多伦多居民Jessica Botello一家想在多伦多买所住宅，她发现80万加元在多伦多买不到像样的独立房。不久前她出价竞争一处多伦多住房，结果有6户买家同时出价，最后该住房以84万加元的价格被别人买走。

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加拿大主要反对党保守党领袖熙尔也表示会很快推出保守党改善住房可负担性的计划。

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但不论是自由党还是保守党，目前还都没有推出帮助租房者的有针对性的措施。

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租房弱势群体

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研究住房困难问题的专家们指出，受到房租太贵问题影响最大的群体主要是单身母亲家庭、土著人、新移民、老年人和30岁以下的年轻人。

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统计数字显示，加拿大至少一半的老年人把他们收入的30%用于租房开支。

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约四分之一的三十岁以下的租房者把至少一半的收入用于租房开支，也就是处于所谓的开支危机水平。三十岁以下的年轻人也就是千禧年一代人，他们占2019年加拿大选民中的37%，是个不可忽视的选民群体。

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RCI with Shanifa Nasser · CBC News

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