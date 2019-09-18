加拿大一退休教授捐款 200万给老年痴呆症研究项目

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加拿大约克大学 （ York University）的一位退休教授对大学的阿尔茨海默氏症和痴呆症研究项目捐款226万加元。

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加拿大广播公司报道说，约克大学退休教授 Allan Carswell 以妻 子Helen 的名义进行了这笔捐款，Helen 患阿尔茨海默氏症已经有20年了。

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多伦多约克大学表示，将把这笔捐款中的 236,000 加元用于痴呆症护理研究生的奖学金，100 万加元将用于在卫生学院设立痴呆症护理研究首席位置，其余的资金将用于 “评估约克地区阿尔茨海默氏症协会（Alzheimer Society of York Region）的项目，以及知识传播。”

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约克大学也将同时为设置老年痴呆症研究首席位置提供 100 万加元的资金。

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加拿大广播公司报道说，Allan Carswell 是物理学荣誉教授，在开发激光雷达系统方面发挥了重要作用，该系统使用脉冲激光形式的光来测量距离。

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这项技术目前在世界各地广泛使用，包括城市测绘、战术监视和太空3D成像。

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（CBC， CP）

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