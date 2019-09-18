加拿大花样滑冰金童玉女宣布退役

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加拿大花样滑冰金童玉女Tessa Virtue和Scott Moir星期二夜里发推特宣布，他们将离开花样滑冰这一他们为之贡献了22年青春年华的竞技比赛运动，并感谢粉丝们多年来对他们的鼓励和支持。

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Tessa Virtue和Scott Moir多次获得世界花样滑冰比赛的男女冰上舞蹈项目的冠军，并在2010年温哥华冬奥会和2018年平昌冬季奥林匹克运动会上获得该项目的金牌，是加拿大体坛人气极高的俊男美女搭档。

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今年32岁的Scott Moir说，他和Tessa Virtue都觉得能够投身于加拿大花样滑冰运动并在世界冰坛崭露头角让他们在少年时代就成为加拿大最幸运的少男少女。虽然他们仍然热爱冰上舞蹈这一陪伴他们青春的体育运动，但觉得现在是离开的时候了。

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今年三十岁的Tessa Virtue对粉丝们多年来的热心支持表示感谢，并相信人才辈出的加拿大冰坛会继续辉煌，加拿大新一代冰上运动选手们会创造出比他们更耀眼的成就。

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