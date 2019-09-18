新移民收入增长，加拿大 GDP也会增长：加拿大皇家银行报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大皇家银行星期三（9月18日）公布的一份报告说，新移民的工资收入比加拿大本地员工平均低10%。这个差距如果拉平的话，加拿大的GDP可以增长2.5%之多，即每年500亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是因为，新移民收入低的最主要原因不是同工不同酬，而是由于学历和资历得不到承认，不能从事本专业工作。在25岁到54岁的受过高等教育的移民中，只有38%在从事符合自己教育程度的工作，而在本地出生的加拿大人当中，这个比例超过一半。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家银行副首席经济师德雅尔丹（Dawn Desjardins）在接受加通社（CP）采访时说，这意味着加拿大没有真正地充分利用移民的学历和资历，他们对加拿大经济和劳动力市场的贡献没有得到应有的重视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民和本地人的收入差距在加拿大一直存在，并且在过去三十年中不断拉大。移民的收入中位数在1986年比本地人低3.8%，而在2016年低10.3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是最近的一项盖洛普民调显示，加拿大仍然是仅次于美国的对移民最有吸引力的国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP，Christopher Reinolds）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada