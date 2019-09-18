汽油降价机票涨价：加拿大 8 月通胀率略降至 1.9%

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根据加拿大统计局的最新数据，今年 8 月的年通货膨胀率略微下降，为 1.9％。

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加拿大广播公司报道说，这一数据接近加拿大央行设立的通胀率 “目标” – 2％。

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加拿大的通胀率在今年 1 月份触底，为 1.4％，之后，通胀率已连续 6 个月达到 1.9％ 或以上。

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加拿大统计局表示，8 月份的通货膨胀率降至 1.9％，主要是因为汽油、新鲜蔬菜和水果的价格在 8 月下滑，而机票价格的上升则导致通胀率没有更大下降。

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汽油和新鲜蔬果更便宜

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加拿大统计局在周三 （9月18日）公布的报告中称，如果不把汽油价格计算在内，消费者物价指数比去年同期上涨 2.4％。

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上个月，汽油价格下跌 10.2％，而 7 月份则下跌 6.9％。

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与去年同期相比，旅行住宿、互联网服务、家具的成本也都降低。

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另外，中国暂停进口加拿大的猪肉产品，猪肉在加拿大更便宜了，价格下跌 2.7％。

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与此同时，新鲜蔬菜的价格下降了 6.5％，这是 5 年以来的最大降幅，统计局说，之前的上涨与蔬菜种植地区的恶劣天气有关，属于临时现象。

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机票价格上涨

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价格上涨的领域，包括机票、抵押贷款的利息和汽车保险的成本，在一定程度上抵消了汽油价格大幅下滑的影响。

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统计局说，今年 8 月份航空旅行的费用攀升 10.3％，这一增加主要与在繁忙的夏季旅游季节，Boeing 737 Max 客机的停飞直接有关。

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另外，8 月份加拿大的天然气价格上涨了 5.8％，高于 7 月份的 3.2％。

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统计局说，尽管贸易战在全球经济前景中注入不确定性，但加拿大的国内经济仍然具有弹性。

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金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家们曾平均预期 8 月份的通胀率为 2.0％。

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各省和市

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加拿大各省的通货膨胀率（括号内为7月的通胀率）：

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纽芬兰和拉布拉多：0.7％（2.0%）

爱德华王子岛：0.9%（0.7%）

新斯科舍省：1.6%（1.1%）

新不伦瑞克省：2.0%（1.8%）

魁北克省：2.2%（2.2%）

安大略省：1.9%（2.1%）

曼尼托巴省：2.3%（2.2%）

萨斯喀彻温省：1.9%（2.0%）

阿尔伯塔省：1.3%（1.3%）

不列颠哥伦比亚省：2.0%（2.1%）

加拿大统计局还公布了主要城市的通货膨胀率（括号内为 7 月通胀率）：

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圣约翰斯市（纽芬兰省）：0.7％（0.6%）

夏洛特敦市：0.8%（1.0%）

哈利法克斯市：1.5%（1.8%）

圣约翰市（新不伦瑞克省）：1.9%（1.6%）

魁北克市：1.5%（1.7%）

蒙特利尔市：2.5%（2.4%）

渥太华市：2.1%（2.1%）

多伦多市：2.2%（2.3%）

温尼伯市：2.4%（2.2%）

里贾纳市：1.7%（1.6%）

萨斯卡通市：1.7%（1.9%）

埃德蒙顿市：1.3%（1.3%）

卡尔加里市：0.9%（0.8%）

温哥华市：2.3%（2.2%）

维多利亚：2.1%（2.4%）

（CP）

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