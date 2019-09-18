沙特说会很快恢复产量，油价回落

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在沙特阿拉伯有高层消息人士称原油产量可能在数周内完全恢复后，周二 （9月17日）国际原油价格大幅回落。

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沙特主要石油设施在上周六遭到的袭击引发了市场的动荡，周一全球油价一度飙升 20％。

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据沙特最新消息称，生产可在两到三周内完全恢复，而且沙特几乎已经恢复了袭击后每天损失量的 70％。

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星期二，布伦特原油价格下跌 3.72 美元，跌幅 5.4％，至每桶 65.30 美元。

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西德克萨斯中质原油下跌 2.40 美元，跌幅 3.8％，至每桶 60.50 美元。

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石油经纪公司 PVM 表示，可以公平地说，布伦特原油这个周末价格可能会下跌至每桶 60 美元左右。

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（CBC）

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