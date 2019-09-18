疑被致癌物污染，胃溃疡药物Zantac暂停发售

作者 吴薇 |
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发表 2019年9月18日（星期三）17:28
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瑞士诺华制药公司暂停在全球市场上发售Zantac。这是一种用于治疗胃溃疡和食管反流等胃病的雷尼替丁药物，在中国常被称为善卫得。加拿大卫生部的公告说，由于此前在这种药物中发现了可能致癌的污染物二甲基亚硝胺（NDMA），该部要求制药公司暂停发售，等待进一步的检测结果。

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Zantac 在加拿大各地药店不需要处方就可以买到。和召回不同的是，药店可以继续卖剩下的存货。加拿大卫生部说，要求制药商停止发售是临时性的预防措施。患者应尽快和自己的医生或药剂师联系，找到替代药品。服用雷尼替丁处方药的患者不要自行停止服药。

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美国和欧洲的公共卫生部门也没有建议患者停止服用Zantac。

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NDMA是一种二A类致癌物，即已证明对某些动物致癌，很有可能对人类致癌的物质。它会损害肝脏，长期过量接触可能导致肝癌。加拿大卫生部去年曾召回几种降压药，原因也是制药原料可能混入二甲基亚硝胺。

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（RCI with Thompson Reuters，CBC News）

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