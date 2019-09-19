党领袖涉嫌种族主义照片曝光：自由党暂停第九天联邦竞选活动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三晚间，美国《时代杂志》扔下重磅新闻，曝光了加拿大自由党领袖特鲁多一张2001年的把脸涂深、戴着包头，装扮成阿拉丁形象的照片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而到了今天早上，加拿大新闻网挖出了另外两张照片与一段四秒钟的视频，都属于特鲁多把脸涂成深色的形象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新闻一出，全球哗然。到了星期四早上，这已经成为了全球第二大热点新闻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，是联邦大选选战第9天，而自由党决定，暂停当天上午的竞选活动，商量对策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党领袖特鲁多也没有如常安排竞选活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原本上午的竞选活动安排，自由党团队表示，要推迟到中午才会宣布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而跟随自由党采访的记者表示，昨晚，自由党领袖和他的竞选团队没有与媒体住在同一家酒店，选战开始以来这还是第一次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多道歉

联邦选战正酣，另外四个联邦政党，包括保守党、新民主党、绿党、以及人民党，一起指责特鲁多的行为涉嫌“种族主义”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新闻出现一小时内，特鲁多在飞机上召开紧急记者招待会，向加拿大人道歉，称这是自己的错误，应该做得更好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，自己当时没有意识到这是种族主义，现在认识到了，并请求原谅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而加拿大民众如何反应？事件对选战会带来什么影响？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广中文台会继续追踪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada