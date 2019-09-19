2001年，特鲁多是温哥华一间私立中学的戏剧老师。他装扮成阿拉丁中的人物参加化妆舞会。 THE CANADIAN PRESS/HO - TIME **MANDATORY CREDIT**

黑脸妆曝光，自由党领袖特鲁多两度道歉：我让很多人失望了

作者 梁彦 |
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发表 2019年9月19日（星期四）15:53
更新 2019年9月19日（星期四）18:10
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“系统性的种族歧视在加拿大依然存在”“我的优越背景令我当时没有意识到这一点”。

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昨晚七点左右，美国《时代》杂志扔下了重磅新闻，发布了一张加拿大自由党领袖贾斯汀·特鲁多脸涂成棕色、戴着包头的照片。

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报道说，图片拍摄于2001年，特鲁多当时是温哥华一间私立学校的戏剧教师。在年度“阿拉伯之夜化妆晚会”上，他装扮成了阿拉丁，把脸涂成棕色，围着包头。

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丑闻冲击了整个加拿大，甚至引发国际关注。CBC报道说，特鲁多的“涂黑脸丑闻”是今天全球媒体关注的大新闻。

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到了星期四早上，媒体再曝出两张特鲁多涂黑脸孔的照片以及保守党提供的一段视频。

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特鲁多飞机上紧急道歉：愚蠢的错误
新闻曝光的时候，特鲁多正在前往中部温尼伯竞选的飞机上。他立即回应，在飞机上召开紧急记者会，就他的行为道歉，并称这是个“愚蠢的错误”，请求加拿大人原谅。

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他承认说，这是个愚蠢的错误。我那时否没有意识到这是种族主义行为，现在我认识到了 —— 我对自己很失望，这是个错误。

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他说，我站在这里，请求加拿大人的原谅。

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他还说，如果犯过错误的人都无法进入政坛，候选人会绝迹的。重要的是，认识到了错误，承认它，并做得更好。

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他还解释是自己醉心于各类服饰和装扮，结果，犯下了错误。

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同时，他希望带出的信息是，我们都会犯错误，重点是在未来如何行动，大家共同努力，反对歧视与偏见。

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（特鲁多星期四再次道歉）

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特鲁多周四再道歉：我让很多人失望了
星期四，特鲁多停下竞选活动，用了近一个小时，专门就此再次正式道歉，再次面对媒体问题。

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他承认，自己的行为绝对无法接受。这源自于自己当时对黑人和少数族裔历史的无知，没有意识到，这会带来多大的伤害。

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他说，我的优越背景令我没有意识到这一点。

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比周三晚间进步的一点是，他直接承认自己涂黑了面孔，而不再纠结于那只是化妆晚会等。

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他还进一步表示，系统性的种族歧视在加拿大依然存在，他希望带领加拿大人继续反对歧视与种族主义。

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他也表示，自己以前没有与竞选团队提及这些，是因为感到非常羞愧。现在他已经不是当年那个自己了 —— 那不能代表自己作为一个政治人物的立场。他希望民众看他过去四年的行动，比如对原住民社区的帮助以及他的移民和难民政策。

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他明白，“涂黑脸孔”的行为是把别人的痛苦“日常化了”“缩小化了”。

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媒体爆出特鲁多高中时期涂黑面孔表演。（CBC）

特鲁多道歉：提及孩子红了眼圈
当提及自己的孩子的时候，特鲁多情绪有些失控，红了眼圈。

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他说，今天早上，当我向我的孩子们解释，为什么我曾经的做法是错的，我就想，有多少家庭今天和我一样，要向孩子解释这一点。

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特鲁多的父亲皮埃尔·特鲁多在七、八十年代曾担任加拿大总理。正是皮埃尔·特鲁多将多元文化确定为加拿大国家特色。

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贾斯汀·特鲁多表示，父亲肯定不会对此感到高兴。不过，更重要的是，他曾教育我要面对我的错误。

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新民主党：非常受伤害
左翼新民主党（NDP）党领袖辛格是加拿大第一位少数族裔联邦政党领袖。昨天，他在竞选集会上听到这个消息的时候表示，这让他震动。

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辛格表示，我非常震撼。特鲁多是在嘲笑少数族裔生活状况。对少数族裔来说，他们因为肤色被嘲笑，找不到工作，遭受歧视霸凌，而加拿大领袖却在嘲笑他们。

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他还认为，特鲁多的行为缺乏同情心同理心，他的道歉不诚恳。

不过，当被问及，他是否认为特鲁多是种族主义者的时候，他没有直接回答问题，而是表示，加拿大人会用选票来表达自己的意见。


（新民主党领袖辛格今早的回应）

保守党领袖：谴责特鲁多种族主义
保守党领袖希尔在这次曝光的自由党丑闻中，最希望传递出去的信息是，特鲁多不适合做加拿大领袖。

他认为，特鲁多重复犯下同样的错误，展现他缺乏判断力，道德上不适合领导加拿大。

他还表示，多宗曝光图片视频显示，这是特鲁多的行为模式。

不过，当记者追问，之前你对于同性恋的评论也伤害了不少人，你个人会道歉吗？

希尔没有直接回答这个问题，而是继续称，特鲁多是个伪君子。


（保守党领袖希尔昨晚的回应）

绿党：非常失望
绿党领袖伊丽莎白·梅表示，照片令人失望。

她说，特鲁多当时表现出来的是无意识种族主义。

梅表示，在这一次的大选中，人们开始关注候选人过去的发言。但是更重要的是，这次大选是对加拿大的未来具有关键作用，那就是气候变化。

公关危机
星期四一大早，因为这一事件，自由党的竞选总部改变了当天的计划。据说，特鲁多度过了忙碌的上午，与自由党候选人以及竞选团队通话，希望能够解释事件，取得共识。

从昨晚到今天下午，特鲁多两次就此正式道歉，以显示诚意。

竞选活动开始之后，自由党多次曝光保守党候选人过去的种族主义、白人至上、或是反对同性婚姻、以及反堕胎的言论，不知特鲁多这次的事件会不会影响他们接下来的竞选策略。

而保守党党领袖希尔上个星期说，只要他的候选人为过去的行为道歉，他就可以接受。

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