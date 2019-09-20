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加拿大的 “老年企业家” 越来越多

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月20日（星期五）13:13
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根据加拿大统计局的数据，在过去 20 年中，65 岁以上加拿大人继续工作而不是在家悠哉悠哉的比例增加了一倍以上。

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76 岁的新斯科舍省居民比尔·万苟德尔（Bill VanGorder）就是其中一位。

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他在退休后与妻子 Esther 开设了自己的公司 Nordic Walking Nova Scotia，在整个大西洋沿岸省份出售步行杆。

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Bill VanGorder (PHOTO : RADIO-CANADA / CRAIG PAISLEY)

他说，这一新的收入来源不仅有用，而且是必须的，因为 2008 年的金融危机使他们的投资储蓄大幅缩水。

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万苟德尔说，我一生都在为慈善机构工作，我们没有养老金计划，只有储蓄，当市场下跌时我们损失了一半。

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缺钱

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加拿大广播公司报道说，加拿大象比尔·万苟德尔这样老了还在继续工作的人大有人在。

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根据加拿大统计局的统计，目前在 65 岁以上的加拿大人中，大约 15% 仍然活跃在劳动力市场上，而 1999 年的这一比例只有 6％。

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对于一些加拿大人来说，65 岁退休不现实，因为缺乏养老金或储蓄。

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Sun Life Financial 在 2018 年进行的一项调查发现，退休的加拿大人中有四分之一仍欠有债务，无法安心享受 “黄金时光”。

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利率超低，储蓄下降

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蒙特利尔银行（BMO）资本市场经济学家罗伯特•卡夫西奇（Robert Kavcic）说，这些年来利率很低，有时甚至低于通货膨胀率，没利息，人们自然不愿意存钱，储蓄率不断下降。

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加拿大统计局的数据显示，加拿大的家庭储蓄率在 1982 年时为可支配收入净额的 21.6％，2019 年第二季度只有 1.7％。

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罗伯特·卡夫西奇（Robert Kavcic）说：

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低利率是人们减少储蓄的原因之一，储蓄的回报小，而低利率借贷则更有诱惑力。

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他接着说，退休金的储蓄回报低，人们不能获得足够的 “利润” 来确保舒适的退休生活，尤其是现在寿命延长，维持老年生活需要更多的资金。

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不只是钱的问题

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不过，也不是所有老人工作都是因为缺钱。

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安大略省居民汤姆·吉布森（Tom Gibson）今年决定与两个儿子一起创业，这位 65 岁的企业家设计了一种便携式保险箱，他希望在下个月把这一新产品推上市场。

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Tom Gibson （PHOTO : RADIO-CANADA / JACQUELINE HANSEN）

他说，对我而言，这不仅仅是钱的问题，我想保持自己的创造力，参与社会。

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汤姆·吉布森住在多伦多郊区，除了自己创业外，他还在另一家公司担任顾问，给自己补充些收入。

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他说，自己创业，要归功于安省奥沙瓦 Oshawa 地区的一个老年创业者 （Seniorpreneurs）项目，他参加了这个项目，受到很大鼓励。

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老年创业项目- Seniorpreneurs

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这个老年创业者 （Seniorpreneurs）项目的创始人是帕拉米拉·拉达哈尼（Pramilla Ramdahani），她专门为安大略省奥沙瓦地区的老年人设计了这个试点项目，目的是看看婴儿潮一代是否还有自己当老板的动力。

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Pramilla Ramdahani (PHOTO : RADIO-CANADA / GREG BRUCE)

她说，老年人培训项目提供营销、计算机编程和企业融资等方面的课程和研讨会，2018 – 19年的第一期培训一推出，60 个位置收到了 75 份申请。

她说，我希望下一届联邦政府能够重视老年人创业，拨款支持老一辈的企业主。

根据 RBC 委托 Ipsos 于 2019 年 6 月 21 日至 24 日进行的在线调查，加拿大近一半的小企业主是婴儿潮一代人，几乎是千禧一代企业主的两倍之多。

（Jacqueline Hansen / CBC）

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