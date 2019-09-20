加拿大联邦大选第10天：自由党新的控枪政策，保守党投资医疗设备

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自由党：全国范围内禁止进攻型半自动来福步枪，各个市政府将有权限制以及禁止手枪。

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加拿大联邦大选进入第10天，看看联邦政党领袖们都在哪些城市？竞选主要内容是什么？

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自由党领袖特鲁多：多伦多

深陷“黑脸妆”丑闻的自由党领袖特鲁多今天出现在多伦多，宣布自由党控制枪械政策。

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全国范围内禁止进攻型半自动来福步枪，各个市政府将有权限制以及禁止手枪。

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自由党还称，如果当选，会收购合法的半自动步枪，但是，不会重新实行长枪登记政策。

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特鲁多尤其强调，枪支犯罪在加拿大呈增加趋势，仅仅在今年，多伦多市就有468枪击受害者。

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保守党领袖希尔：大西洋省份

希尔在新不伦瑞克大学宣布，如果当选，在第一个任期会斥资15亿更新医院的MIA和CT设备。

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他将与当地的商界人士会面，并参加保守党议员Greg Thompson的葬礼。

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绿党领袖梅：卡尔加里

星期五，全球各地都发起气候变化抗议活动。加拿大绿党领袖梅也将在石油省份卡尔加里最大城市宣布新的环保政策，以及参加当地的气候变化抗议活动。

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人民党领袖贝尔涅

没有竞选活动，会接受媒体采访。

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魁北克党团领袖布兰谢：魁北克

接受媒体访问。他会宣布环保政策，以及对遭受水灾的Ste-Marthe-sur-le-lac补助措施。

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RCI with CBC

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