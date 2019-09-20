周末网络广播（2019年9月20-22日）

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本周报道精选

黑脸妆曝光，自由党领袖特鲁多两度道歉（梁彦）

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星期三晚七点左右，美国《时代》杂志扔下了重磅新闻，发布了一张加拿大自由党领袖贾斯汀·特鲁多脸涂成棕色、戴着包头的照片。图片拍摄于2001年，特鲁多当时是温哥华一间私立学校的戏剧教师。在年度“阿拉伯之夜化妆晚会”上，他装扮成了阿拉丁，把脸涂成棕色，围着包头。丑闻冲击了整个加拿大，甚至引发国际关注。到了星期四早上，媒体再曝出两张特鲁多涂黑脸孔的照片以及保守党提供的一段视频。梁彦报道。

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加拿大政府2018-19年财政赤字140亿加元（黎黎）

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根据最新的年度财务报告，加拿大联邦政府在 2018-19 财政年度出现了 140 亿加元的赤字，这是联邦政府连续第3年赤字超过 100 亿加元。不过，截至到今年 3 月 31 日的财政赤字比政府在预算中预计的要少 9 亿加元。

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谷歌更改搜索内容排名方法，在搜索中提升原始报告（沈二）

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谷歌新闻副总裁 理查德·金格拉斯在谷歌官方博客中说，谷歌更改搜索内容排名，公布搜索评级指南的修改，声称要更好地识别原始/原创报告，在搜索中更突出显示，并确保原创报道在那里停留更长时间。

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美联储再次降息，预计也将影响加拿大（黎黎）

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美联储再次降息，美联储（U.S. Federal Reserve）主席鲍威尔（Jerome Powell ）周三（9月18日）在华盛顿宣布，把基准利率降低 0.25 个百分点，降到 1.75% – 2.0% 。美联储去年曾 4 度升息，今年 7 月下调了基准利率，现在是今年第二次降息。

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一周图片报道

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