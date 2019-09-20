多伦多周四 3 起枪击案，1人死亡

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加拿大最大城市多伦多在周四（9月19日）晚上发生 3 起枪击案，一名男子丧生。

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加拿大广播公司报道说，星期四晚上快 10 点时，警方接到在 Scarborough 的 Middlefield-McNicoll 地区有枪击案的报警。

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警察抵达后，发现有一名男子受伤，警方证实该男子在被送到医院后于当晚死亡。

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另一起枪击案也发生在晚上10点左右，地点在市中心附近的公园 Regent Park 。

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有一名少年在枪击中受重伤，被送往医院抢救。

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警方称，目击者看到在枪击事件后有一辆汽车全速开离现场。

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第三起枪击案发生在周四晚11点 过后不久，地点在多伦多市中心的伊顿中心 Eaton Center 外面。

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加拿大广播公司报道说，警察接到报警，说有一名男子对一辆汽车开枪。

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警方赶到时嫌疑人已经逃离现场，警方封锁了商场数小时进行调查，没有人在这起枪击中受伤，伊顿中心的外墙上可以看到弹孔。

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这起枪击发生在当时正在营业的 Joey 餐馆附近。

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（Radio-Canada，CBC）

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