大师继续：加拿大邮政局发行科恩纪念邮票，索尼音乐出版科恩遗作

加拿大殿堂级音乐人、诗人莱昂纳德·科恩(Leonard Cohen)于2016年11月7日去世。他的儿子、音乐人亚当·科恩与其他音乐人一起制作了他身后的新专辑《谢谢与我共舞,Thanks for the Dance》。专辑中的作品都来自科恩生前没有发表的作品。出版公司索尼音乐称它为”大师继续“。

专辑预计在11月22日发行。

今天,在加拿大广播公司CBC文化节目Q当中,播出了这张专辑中的第一首作品“目标,The Goal”。



科恩1934年9月21日出生于蒙特利尔,是加拿大最富盛誉的音乐家、诗人,音乐与诗作影响了几代人。

同样是在星期五,加拿大邮政局公布了科恩纪念邮票设计,纪念这位伟大的艺术家。三连张的邮票将在明天(星期六)科恩诞辰85周年的时候发行。

Birthday cake, bagels and stamps -celebrating what would have been Leonard Cohen’s 85th birthday. Three @canadapostcorp stamps will feature the #Montreal icon – sneak preview Friday and then a little party Saturday when you can buy them. #CJAD800 pic.twitter.com/zOhmsSGIg2

— Shuyee Lee (@sleeCJAD) 16 September 2019