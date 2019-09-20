（TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

“我们的未来在你们肩上”：世界各地学生同一天罢课，敦促政府对气候变化采取行动

作者 吴薇 |
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发表 2019年9月20日（星期五）16:25
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星期五（9月20日）在全世界一百五十多个国家，许多城市的学生举行罢课抗议活动，要求联合国和各国政府采取措施应对气候变化。他们的行动也获得了许多成年人的支持。

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这些活动的规模大小不一，从印度加尔各答的二十多个孩子到德国汉堡和澳大利亚墨尔本的数万人。英国反对党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）说，他所在的伦敦市有十万人参加了抗议活动。

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在加拿大蒙特利尔（MARTIN OUELLET-DIOTTE/AFP/Getty Images)

罢课行动从最早看到日出的太平洋岛国和澳大利亚开始。随着时针的移动逐渐扩展到其他国家。到欧洲时间的中午时分，欧洲，中东和非洲的各大城市都加入进来。在美国首都华盛顿市，数千名大中学生遥相呼应。

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在美国纽约 ( Spencer Platt/Getty Images)

星期五下午，16岁的瑞典气候活动人士桑伯格（Greta Thunberg）在纽约联合国总部门前参加抗议活动。纽约1800多所公立学校都批准了学生罢课。

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在乌干达瓦基索（ISAAC KASAMANI/AFP/Getty Images)

星期五罢课活动“Fridays for Future”去年由桑伯格发起，获得了世界各地年轻学生的响应。

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在德国柏林 （ JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

联合国大会将在星期六召开青年气候大会，下星期一召开全球气候行动峰会。今天也是联合国气候行动周的开始。

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（RCI with Thompson Reuters，Radio-Canada）

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