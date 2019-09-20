列侬、小野洋子“床上为和平”活动50周年：蒙特利尔艺术家Pony致敬

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9月21号，是国际和平日。

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50年前，著名反战活动人士、音乐家约翰·列侬与妻子小野洋子在蒙特利尔的伊丽莎白女王酒店进行了反越战中最有影响力的行为艺术“床上为和平，Bed-in for Peace”。

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蒙特利尔的“床上为和平”从1969年的5月26日到6月1日举行，也是在这期间他们创作了脍炙人口的“给和平一个机会”。

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（Give Peace A Chance (1969) – Official Video）



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50年过去了，艺术策展机构MASSIVart为纪念当年的运动，策划了“全球和平艺术项目”，并邀请了蒙特利尔崭露头角的视觉艺术家Pony住在当年列侬与小野洋子所在的女王饭店1738号，来创作一件作品 —— 唯一的条件是，需要在一个地球模型上创作。

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Pony是魁北克土生土长的艺术家。Pony是她创作的名字，她的真名是Laila Tittley。她的作品简单、想象力丰富、独特。

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她这次作品的名字是”开放，Be Open“

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相关的展览将会在伊丽莎白女王酒店大堂展出至10月7日。

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我就此采访了Pony。

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(Montreal artist Pony talks about her work “Be Open” (English))

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问：你的名字Pony是怎么来的？是什么意思？

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答：我从22岁开始做艺术就起了这个名字。它的字母所代表其实是，Poor One Newly Young（字面解释就是：年轻的穷人）。我17岁就开始做艺术作品，也开始设计我的产品。那时觉得，需要一个品牌式的名字。这个名字可以代表我的一个新篇章。

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问：在做这件作品之前，你对约翰·列侬和小野洋子的认识是怎样的？

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答：我对于约翰·列侬和小野洋子的看法也很多音乐爱好者、历史学家相似。他们是真正的艺术家，体现了艺术家的力量。

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约翰·列侬比任何一位政治人物都要有更深的影响力，人们会感觉与他相通。我想不出还有哪位艺术家有如此巨大的社会影响力。我非常非常尊敬他。

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我也很尊敬小野洋子。我认为，小野激发了列侬参与社会活动的那一面。披头士乐队时期，列侬已经有社会参与意识了，但是小野洋子把这个方面带动了出来。

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问：有评论人士认为，你是蒙特利尔顶级的视觉艺术家，你的作品戏弄、幽默、嘲讽，你作品中优美的图案、服饰设计达到了与波普艺术（pop art）完美的平衡。

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答：我没有觉得我的作品是嘲讽/讽刺的。我只是会游戏式的使用字母、符号、标志、和神话等等，寻找这些符号的双重意义，扭曲它们，重新展示，表达观众可能没有想到的意思。

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我喜欢戏剧性的严肃的主题，但是，愿意以轻松、幽默、感性的方式表达出来。我是非常感性的一个人，每天都有很多事情刺激我 —— 我需要表达出来，但是，不喜欢沉重的方式，总有正面的信息隐藏在里面。

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问：你会觉得这正是列侬和洋子的风格吗？

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答：对，确实。这一次，我待在他们住过的房间，看他们的作品。“床上为和平”运动是如何开始的，表达了每个人都应该自由的思想。

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比如他们在这里创作的“给和平一个机会”，你听到歌词，还有一些听不清楚的歌词，它不是很规矩齐整、而是非常有想象力和创造力，就是不完美的。当我创作的时候，我爱这种不完美。我喜欢即兴的，没有限制地完成我的作品。

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问；谈谈你这次为“全球和平项目”创作的作品“开放，Be Open”吧。

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答： 我没有过分准备，也是非常即兴的绘画。我听着他们的音乐，了解那段历史。50年前，“床上为和平”运动的初衷，是呼吁和平。我想着，如果在当下，约翰·列侬会挑战的应该是全球气候变化吧，这是全球性的问题，是我们应该站在一起面对的，也是我这件作品灵感的来源。

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