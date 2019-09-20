警方在BC省截停一辆汽车，车上发现190万加元

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加拿大广播公司报道说，上个星期，加拿大皇家骑警（RCMP）在不列颠哥伦比亚省（BC）Revelstoke 附近的高速公路 Highway 1 上截停一辆汽车，在车上发现现金 190 万加元。

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报道说，当时警方在接到有司机驾驶不慎的电话报告后，开始追赶该汽车，截停后检查汽车时发现了这笔巨款，这里汽车的车牌来自加拿大东部地区。

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加拿大皇家骑警的警官 Mike Halskov 说，警察在检查汽车时发现几万加元不少见，但这是第一次听说在不列颠哥伦比亚省对汽车进行路边检查时发现了 190 万加元。

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加拿大皇家骑警说，目前已经查封这 190 万加元，汽车里的两名男子也被逮捕，被指控隐藏犯罪所得财产。

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这两名男子即将出庭受审。

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（Radio-Canada）

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