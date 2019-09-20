魁北克省黑人联合会：特鲁多没有必要为“黑脸妆”道歉

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加拿大自由党领袖特鲁多的“黑脸妆”（blackface）照片和视频流出后招致激烈的抨击，他为此数次道歉。但是魁北克省黑人权益组织“黑人联合会”却表示，特鲁多没有必要理会这些批评，也没有必要道歉。

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联合会主席菲利普（Dan Philip）在接受Radio-Canada采访时说，特鲁多的黑脸妆是为了演出，这并不能说明他是个种族主义者。他当选后采取了帮助少数族裔社区的措施，任命的内阁里有各种背景的人。某些骂特鲁多的政界人士是虚伪的，因为这些人对黑人社区根本没兴趣，也不愿意帮助黑人社区。他们拿多年前的事“茶杯里面翻波浪”，是为了捞取政治上的好处。

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魁北克省的海地裔作家、法兰西院士拉菲里耶尔（Dany Laferrière）则说，特鲁多2001年的阿拉丁扮相严格来说算不上是黑脸妆，这件事就是白人政客之间打来打去，“跟黑人社区一点关系也没有。”

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他没有提到新民主党领袖辛格（Jagemeet Singh）。辛格是印度裔锡克族人，在得知“黑脸妆事件”后反应激烈。特鲁多已表示将单独向辛格道歉。

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拉菲里耶尔2015年进入法兰西学院（2013年当选），是成为法兰西院士的第一个魁北克作家和第二个非法国公民。

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（RCI avec Radio-Canada）

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