谷歌在搜索中提升原创新闻内容排名，老牌媒体或许受益

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谷歌新闻副总裁 理查德·金格拉斯在谷歌官方博客中说，谷歌要更改搜索内容排名，公布搜索评级指南的修改，声称要更好地识别原创新闻内容 并在搜索中更突出显示。还要确保原创报道在那里停留更长时间。

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谷歌目前没有确切定义什么是原创报道，只是含糊地说，“原创报道没有绝对的定义，也没有绝对的标准来确定一篇文章的原创程度。对于不同时间的不同新闻编辑室和出版商来说，这可能意味着不同的事情，所以我们在努力理解一个故事/报道的生命周期时，我们的努力会还在不断发展中。”

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我们致力于展示各种各样的文章和来源，给用户尽可能多的背景和洞察力。 谷歌新闻副总裁 理查德·金格拉斯

谷歌明确表示，它现在有“全世界1万多名评估者”在不断评估谷歌的算法。但是这些评估者的反馈不会改变他们正在评估的特定结果的排名；而是它被用来以一种适用于所有结果的方式评估和改进算法。

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在提到如何评价一个内容是否属于更值得推荐的内容时？谷歌还说它要求评分者考虑出版商对原始报告的整体声誉。评估标准的细则中写道：“许多其他类型的网站也有声誉。例如，你可能会发现一份报纸(有相关网站)赢得了新闻奖项。享有盛誉的奖项，如普利策奖，或高质量原创报道的历史，都是正面声誉的有力证明。”

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