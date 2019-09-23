温哥华市中心东端24小时内3起枪击案，1 人受伤

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在周日到周一（9月22-23日）的 24 小时内，温哥华市中心的东端 （Downtown Eastside）发生了3起枪击事件，至少有一人受伤被送进医院，警方已经证实其中一起枪击事件与毒品交易有关。

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温哥华警方说，这些枪击事件发生在周日下午至周一早晨之间。

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3 起枪击，1 人受伤

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第一起枪击发生在周日下午 4 点左右，地点在黑斯廷斯街（Hastings Street） 和邓勒维大道（Dunlevy Avenue）附近，距奥本海默公园 （Oppenheimer Park）大约两个街区，有一名男子中枪，被送往医院，警方说他伤势严重但状况稳定。

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警方表示，这起事件是孤立但有针对性的，目前还没有抓到嫌犯。

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第二起枪击事件发生在两个小时后，地点在雅培街 (Abbott) 和彭德大街 （Pender St）附近，没有任何人员伤亡，警方对此事件只透露了很少的细节，只是说这与之前的第一起枪击事件没有关联。

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星期一（9月23日）早上，在位于雅培街和黑斯廷斯街（ Abbott & Hastings streets, ）附近的大联合酒店 （ the Grand Union Hotel ）前，发生了第三次枪击。

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目前警方仍然在封锁现场，没有透露进一步的消息。

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温哥华警察局（VPD）重大犯罪部的警官亚伦·罗德 （Aaron Roed）正在处理这三起枪击事件，他在通过电子邮件发送的一个简短声明说，调查尚处于早期阶段。

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居民吓坏

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温哥华地区吸毒者网络（ Vancouver Area Network of Drug Users ， VANDU）是一个防止吸毒者用毒品过量的社会机构，这个组织的总裁罗娜·伯德（Lorna Bird）表示，第一次枪击事件正好发生其机构设在 380 Hastings Street 的预防用毒品过量站点的门外。

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罗娜·伯德称。中枪的是一名 40 多岁男子，但他不是这个机构的常客。

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她说，这起枪击事件与毒品有关，她担心为该组织工作的志愿者的安全，她说，通常每天都有 13 名志愿者在这个站点工作。

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她接着说，枪击事件发生时正在前台工作的一个女孩受到了很大惊吓，但她补充说，VANDU 没有人因枪击受伤。

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VANDU 的联合创始人安·利文斯顿（Ann Livingston）也认为，第一次枪击案与毒品交易有关。

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她说，通常这里没有那么多枪击事件，这种情况很少见。

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伯德说，VANDU 将在周一召开紧急委员会会议，讨论这一事件以及如何保护组织人员的安全。

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加强保安

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这个星期，温哥华警方对市中心东端地区的安全问题表示担忧。

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警方宣布，今年到目前为止，他们在整个温哥华市缉获了453 支武器，其中近一半来自第 2 区，包括 Oppenheimer 公园和市中心东端 （Oppenheimer Park & the Downtown Eastside）地区。

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现年 64 岁的埃夫林·内莱斯（Evelyn Nelles）是温哥华市中心东端地区的居民，在这个地区已经生活了十多年。

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她说，这里的情况越来越危险，现在即使在白天，我也很害怕到街上去走走。

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（CBC）

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