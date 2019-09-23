联合国召开气候行动峰会，敦促各国政府拿出具体措施应对气候变化

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联合国气候行动峰会星期一（9月23日）在纽约联合国总部举行。联合国秘书长古铁雷斯在开幕式上讲话，呼吁各国政府停止空谈，采取具体措施应对气候变化。

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他说，他几天前访问了巴哈马，亲眼见到飓风“多里安”造成的“世界末日般的”破坏。他警告说，如果我们不立即采取行动，这将是我们的未来。他强调，召开这次峰会不是为了对话，不是为了谈判，因为我们已经有足够多的对话，也不能和大自然谈判。我们需要的是行动。

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十六岁的瑞典气候活动人士桑伯格（Greta Thunberg）也在开幕式上讲话。她情绪激动，谴责各国政府在气候变化问题上只空谈不行动，偷走了她的梦想和童年。

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蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante）在发言中表示，城市是抗衡气候变化的第一线。维多利亚市长赫尔普斯（Lisa Helps）说，维多利亚市将在2020年以前植树五千棵。印度总理莫迪和德国总理默克尔在各自的发言中介绍了他们未来将要采取的措施。默克尔说，德国将把用于应对气候变化的资金增加一倍，达到40亿欧元。

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（RCI with Thomson Reuters, UN News）

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