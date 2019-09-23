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钱从哪来？加拿大各政党漫天撒钱争选票

作者 方华 |
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发表 2019年9月23日（星期一）11:42
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加拿大总理特鲁多的自由党政府在没有宣布解散议会举行大选前就已经利用执政党的地位开始在全国主要地区公布众多拨款项目，在宣布大选后其他政党也立刻投入撒钱比赛，各联邦政党领袖们争先恐后地告诉加拿大选民他们上台后会给选民们带来什么好处和福利。

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Frank Gunn/The Canadian Prses

撒钱比赛中的保守党

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比如，真正有希望与自由党争夺执政党地位的保守党不顾该党量入为出、反对政府赤字预算的传统立场，过去十天来承诺如果成为执政党会给所有纳税人减免税收、给老年人增加免税额度、免除新生儿父母休产假期间收入的税收、如果父母为子女上大学存教育基金则政府会增加给该教育基金的注资、给有孩子的家庭提供注册文体活动的免税额度、给纳税人乘坐公交系统提供免税额度、为加拿大全国各地的医院购买核磁共振和CT扫描医疗设备增加拨款，等等。

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根据加拿大新闻社记者的初步统计，不论是靠政府出资还是靠减少政府税收、保守党的上述竞选承诺要得以实现需耗资90亿加元；而保守党到目前为止提出的开源节流方案只有减少给公司企业财政补贴而节省的15亿加元，离那90亿加元的开支差得还远。

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Ryan Remiorz/Canadian Press

自由党

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特鲁多为首的联邦自由党则承诺如果继续执政会给中产家庭纳税者提高基本免税额度，提高给有孩子家庭的育儿补贴（牛奶金），不但承诺免除新生儿父母休产假期间收入的税收、而且要延长产假期限，要斥资5亿加元以增加25万个学校托儿服务名额，要给老年人增加养老金，要让加拿大人的手机费减少25%，等等。

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Adrian Wyld/The Canadian Press

新民主党

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加拿大新民主党承诺如果上台执政第一年就会在加拿大全国实行免费药品项目，这会耗资百亿加元；还承诺让年收入7万加元以下的家庭免费得到牙医服务。

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Cole Burston/Canadian Press

绿党

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加拿大联邦绿党则承诺若当政会实行全民基本收入保障计划，有专家估计这个项目要耗费至少7百亿加元。

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承诺容易实现难

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不过，保守党和新民主党至少还想到在宣布其竞选承诺时要说明其实现竞选承诺所需的资金从哪里来，其他政党则连这都省了，自由党和新民主党都是先甩出承诺，说以后会提供如何筹措资金去实现其竞选承诺的细节。

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加拿大经济专家Lindsay Tedds在接受加拿大广播公司Power & Politics主持人Vassy Kapelos采访时指出，加拿大选民对政党领袖每一个竞选承诺应该问的问题是 – 这要花多少钱？

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比专家们讲话更直白的是网民在加拿大广播公司CBC网站上留言时的大实话：政府在撒钱之前先要从纳税人口袋里拿钱。

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加拿大专家们指出，大选胜利上台执政的政党要实现竞选时许下的诺言只有三种可能的选择，要么是搞赤字预算寅吃卯粮，要么是削减现有的政府服务或福利项目以挤出钱来，要么是想方设法增加税收和收费。

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当然，也可能是上述三种选项不同比例的组合措施。

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RCI with Vassy Kapelos / CBC

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