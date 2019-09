抗衡气候变化，城市需要更大权限：加拿大维多利亚市长的呼吁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在本周一(9月23日)的联合国气候峰会上,各国与会代表纷纷做出承诺,或者至少是重申过去的承诺。但是来自加拿大的维多利亚市长赫尔普斯(Lisa Helps)和蒙特利尔市长普兰特(Valérie Plante)表示,城市是抗衡气候变化的第一线,联邦和省政府的承诺,最终要靠城市去落实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

80%的温室气体来自城市

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赫尔普斯在接受CBC采访时说,根据一份在这次会议上公布的报告,全世界80%的温室气体排放量来自城市,最主要的三大来源是交通,房屋和垃圾。但是市政府没有能力独自解决这些问题。目前的情况是,每五个国家中只有两个国家的政府在其减排规划中考虑到了市政府的作用。现在正值加拿大联邦大选,气候变化是选民最关心的竞选话题之一。赫尔普斯希望对这个话题的讨论能够促使联邦政坛重新审视城市肩负的减排责任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不只是多给钱这么简单

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赫尔普斯说,帮助城市抗衡气候变化不仅仅是提供财政帮助,联邦政府和省政府还需要考虑让渡相关的管理权限。维多利亚市的“塑料袋案”就是一个很好的例子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年12月,维多利亚市政府通过法规,禁止商家向顾客出售或免费提供塑料袋,只能在顾客要求时卖给他们纸袋或可以多次使用的袋子。但是加拿大塑料袋协会把维多利亚市政府告上了BC省高等法院,理由是环保属于省政府的管辖范围,因此市政府没有颁布塑料袋禁令的权力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年6月,BC省高等法院判决加拿大塑料袋协会败诉。判决书说,商店向顾客提供塑料袋属于商业交易范围,而规范商业交易属于市政府的管理权限。协会不服判决,提出上诉。今年7月,BC省上诉法院推翻原判。法官认为,塑料袋禁令虽然涉及到商业交易和垃圾管理,但它的首要目的是环保,因此实施这项法规需要经过BC省环境部的批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赫尔普斯说,所以现在的情况就是我们在法院为市政府有没有权力禁止使用塑料袋争执不休。我们可以帮助联邦政府和省政府,可以为减排做贡献,但是先决条件是我们必须有这样做的权力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说,在实施塑料袋禁令的时间里,所有的商店和社区都积极参与。现在禁令被法庭废除,但是绝大部分商家仍然在自愿遵守它。这让赫尔普斯相信,至少在维多利亚市,采取环保措施的政治意愿和社会意识都是具备的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据维多利亚市政府的统计,该市居民在2017年使用了1700万个塑料袋,在被填埋的垃圾中所占比例超过15%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维多利亚市的其他环保措施

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维多利亚市有“加拿大自行车之都”和“花园城市”的称号,确实是环保做得最好的加拿大城市之一。赫尔普斯说,维多利亚市的自行车道网在2022年完工后,将每年为城市减少一万吨的废气排放。市政府在今年年初宣布进入“气候紧急状态”。今后几个月,市议会将推出新的减排环保政策,这对城市的管理权限边界将是一个测试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外,维多利亚市有自己的碳税。例如,赫尔普斯这次去联合国开会,要为乘坐飞机旅行造成的碳排放交纳每吨150加元的碳税。她表示,这些措施实际上还远远不够。她希望,有一天联合国将没有必要为气候变化问题举行紧急会议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, As It Happens, Carol Off)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada