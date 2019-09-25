（Robb Douglas/CBC)

加拿大新报告: 城市应设更多自行车道，鼓励大家骑车

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月25日（星期三）13:55
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根据一个新的报告，加拿大的各个城市应该设立更多的自行车道，鼓励更多的人骑自行车。

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骑车新指南

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这份报告名为 《在加拿大多骑自行车：行之有效的指南》（ Increasing Cycling in Canada: A Guide to What Works），由提倡自行车的 “主动交通中心”（（TCAT）与多伦多大学 （University of Toronto）、麦吉尔大学 （McGill University）和西蒙·弗雷泽大学 （Simon Fraser University）的研究人员联合发布。

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报告说：

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加拿大的各个城市都需要采取更多措施，才能使自行车成为越来越多加拿大人选择的交通工具。

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(John Rieti/CBC)

加拿大广播公司报道说，加拿大各市政当局都将获得这一指南的文本，该指南提出了 10 个简单可行的行动步骤，宗旨是让更多的加拿大人放弃汽车，骑自行车。

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骑车的人增多

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在过去这些年中，“主动交通中心” 监控了全国骑自行车人数的变化。

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参加这一研究的多伦多大学研究员贝丝·萨万（Beth Savan）表示：

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越来越多的人开始选择骑自行车，不仅在大城市，而且在安大略省的尼亚加拉瀑布市、萨斯卡通市、BC 省的基洛纳等较小的社区也是如此。

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萨万说，这意味着，如果市议会在这个方面有坚定的意向，制定有利于骑自行车的计划和政策，那么骑车对许多人的吸引力就会大大增加。

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(Rafferty Baker/CBC)

蒙特利尔人的骑车热情最高

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上述研究发现，在 1996 年至 2016 年的 20 年期间，蒙特利尔市骑自行车的人数比例增幅最高，达到 176％，而多伦多排名第二，20 年间骑车的人增加了 147％， 骑车者增加比例最低的城市是温尼伯，仅仅增加了24％。

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贝丝·萨万指出了一个趋势，她说，无论是在多伦多还是在其他城市，现在骑自行车的人主要集中在市中心一带。

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她补充说：

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各城市现在应该在郊区大力推广骑自行车，大量建立自行车道，在郊区，人们日常的外出活动，大约三分之一的目的地是在 5 公里之内，完全可以通过骑自行车来进行。

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天气因素

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报告中提出的十项建议之一，就是如何使自行车对居民具有吸引力。

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其他措施包括如何鼓励各个年龄段的人骑自行车，确定可行的自行车道区域，使街道对骑车者更为安全，以及如何应对天气的挑战等等。

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伊冯·班布里克（Yvonne Bambrick）是一位自行车运动倡导者，她说，目前社会还很少讨论有关如何在下雪和下雨的天气状况下骑车的问题。

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(John Rieti/CBC)

她告诉加拿大广播公司，在蒙特利尔市，即使在多雪的冬天，仍然有很多的人骑车。

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班布里克说，在下雪的冬天，城市应该及时清除自行车道上的积雪，这将促使更多的人在冬季骑车。

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各城市的行动计划

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在社会越来越重视气候变化，重视环境保护的今天，加拿大各城市都在采取行动。

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安大略省密西沙加市（Mississauga）目前正在制定一项耗资 4.5 亿加元的气候变化行动计划，其中包括扩大有利于自行车和行人的基础设施。

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多伦多市也在 3 月份启动了一个计划，包括加严对汽车时速的限制，改变公路的设计，多伦多还计划在未来 3 年内修建长达 120 公里的新自行车道。

(David Donnelly/CBC)

（CBC）

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