美国众议院启动弹劾特朗普调查程序

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国众议院议长佩洛西星期二下午宣布启动众议院对总统特朗普弹劾的调查程序,授权众议院的6个委员会同时对特朗普进行调查。

作为美国众议院议长的佩洛西一直对弹劾特朗普的问题进行冷处理,但在来自民主党议会党团内部激进势力越来越大的压力下,佩洛西不得不对压力低头、同意宣布启动弹劾总统特朗普的调查程序。

调查的重点是特朗普是否滥用总统职权对乌克兰总统施加压力,要其调查前副总统拜登的儿子在乌克兰的腐败问题,以为打击未来的大选对手、前副总统拜登做准备。

美国情报界有人匿名举报特朗普在7月份与乌克兰新总统Volodymyr Zelenskiy通电话时8次要求乌克兰政府对拜登儿子的腐败问题进行调查。

特朗普在听到美国民主党控制的众议院启动对他弹劾调查程序后愤怒地表示,这是对总统的迫害和骚扰,是政治猎巫行动。

政治分析家们认为,民主党控制的美国众议院虽然启动了弹劾总统的调查程序,但要把特朗普赶下台并非易事。第一个困难是能否搜集到特朗普违法的确凿证据,第二个是即便民主党控制的众议院通过弹劾总统的决议,共和党控制的参议院也不会跟进批准弹劾特朗普。

美国民主党内部的温和派担心在大选年弹劾总统特朗普风险太大,搞不好会让特朗普以民主党政治迫害受害者的形象再次当选、连任美国总统。

RCI with The Associated Press、CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

