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周五气候大游行：蒙特利尔预计有 30万人参加

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月26日（星期四）16:25
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本周五（9月27日），世界各地的城市都将举行气候大游行，加拿大许多大学、中学和小学的学生都将参加。

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这一气候大游行的目的是呼吁各国政府立即采取行动，解决气候危机。

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(Dwight Friesen/CBC)

有些学校正式宣布周五停课，有些学校则是允许学生缺课参加游行，还有些大学把停课还是不停课的 “权利” 下放给各系或任课教授自己决定，比如不列颠哥伦比亚大学 UBC 就是这样。

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蒙特利尔成聚焦城市

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国际知名的瑞典 16 岁气候活动家格蕾塔·滕伯格（Greta Thunberg）已经宣布，9 月 27 日她将参加在蒙特利尔市举行的  “气候大游行”。

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Greta Thunberg – REUTERS/Lucas Jackson (Lucas Jackson/Reuters)

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）也宣布，本周五他将在蒙特利尔，与大家一起游行。

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特鲁多表示，我期待着明天在蒙特利尔与成千上万的年轻人一起进行游行。

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魁北克党团（Bloc Québécois ）的领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切特（Yves-François Blanchet ）、绿党领袖伊丽莎白·梅（Elizabeth May）周五都会到蒙特利尔，参加游行。

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新民主党 NDP 的副领袖亚历山大·布勒里斯（Alexandre Boulerice）明天也将参加蒙特利尔的大游行，而新民主党的领袖贾格梅特·辛格（Jagmeet Singh）则将在 BC 省参加维多利亚市的气候大游行。

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保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）星期四在蒙特利尔，但周五将在温哥华，他说自己将不参加气候大游行，但保守党会有代表到场参加。

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蒙特利尔预计 30万人大游行

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(Ivanoh Demers/Radio-Canada)

蒙特利尔市的市长瓦莱丽·普兰特（ValériePlante）预计，星期五将有 30 万人参加蒙特利尔的气候大游行。

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蒙特利尔的游行定于周五中午 12 点开始，参加者们将在位于 Parc Avenue 的 George-ÉtienneCartier 爵士纪念碑 （Sir George-Étienne Cartier monument）前集合。

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目前游行的确切路线尚不清楚，一位组织者在 Facebook 帖子中表示，出于 “安全和后勤原因”，他们将暂不透露游行的路线和终点。

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在游行结束时，将会有演讲，瑞典青少年气候活动家格蕾塔·滕伯格还将与蒙特利尔市长普兰特会晤，普兰特将向她颁发蒙特利尔市的钥匙。

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一位组织者说，行动不便的人士，可以到位于 St-Laurent Boulevard 大街的和平广场 Place de la Paix 参加集会。

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请乘坐公交

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加拿大广播公司报道说，鉴于蒙特利尔将有数十万人参加游行，组织者建议人们使用公共交通工具。

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蒙特利尔市长普兰特在星期三下午发布推文说，星期五蒙特利尔的地铁系统将免费，蒙特利尔北岸和南岸的公共交通也将免费。

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公交局还建议人们，市中心一带周五会有大量街道封路，人们最好是乘坐地铁而不是乘公交车。

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星期五，Robert-Bourassa Boulevard 和 Bonaventure Expressway 将完全关闭，还有很多公交车会改道运行。

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企业也参与其中

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为了这一大游行，蒙特利尔的一些企业主也决定在周五关门，以便员工们可以去参加游行。

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有些企业还以自己独特的 “参与” 方式来进行支持。

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比如位于惠灵顿街 （Wellington Street）上的酒吧 Bar Palco 就将在周五举办一场特别的鸡尾酒会，把销售所得的一部分捐献给当地的一些绿色项目。

（CBC，Radio-Canada）

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