保护饮用水：加拿大原住民少女将在联合国发言

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星期五，9 月 27 日，全球各地都在举行气候大游行，呼吁立即采取行动应对气候变化。

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加拿大的各个城市也都有游行和集会，在蒙特利尔市，加拿大的15 名原住民年轻人将和瑞典16岁气候活动家格蕾塔·滕伯格（Greta Thunberg）一起，举着由原住民艺术家 Rachel Suchky Cloutier 制作的标语，走在游行队伍的最前列。

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在近来兴起来的年轻人呼吁应对气候变化的热潮中，加拿大的原住民青少年非常引人注目，加拿大广播公司采访了其中 3 位原住民青少年。

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Autumn Peltier

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Autumn Peltier，加拿大安大略省北部的一位原住民少年，虽然年纪轻轻，她是原住民社区 Anishinabek Nation 的首席水务专员，一直在为保护饮用水发挥作用。

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星期五（9月27日）是 Autumn Peltier 的15 岁生日，她将在纽约市街头参加气候变化游行，度过自己的 15 岁生日。

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本星期六，Autumn Peltier 将在联合国论坛 United Nations’ Global Landscapes Forum上发表演讲，这将是她第二次在联合国讲演，她 13 岁时就已经讲演过一次。

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她说，应对气候变化和保护水非常重要，原住民社区一直无法获得干净的饮用水。

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Autumn Peltier 说，原住民社区的孩子们都是靠喝瓶装水长大，大瓶大瓶的瓶装水每周一次送到原住民家中，孩子们不知道用水龙头洗手、刷牙或淋浴是什么样的感觉。

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她说，我正在努力争取，使原住民能获得干净的水。

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Autumn Peltier 的母亲说，小小年纪的 Autumn Peltier 已经在世界各地的数百场活动中传达过她的信息， 2015年，她参加了在瑞典举行的青少年气候会议，2016，她在原住民大会上对加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）进行了面对面质问，批评特鲁多没有履行诺言 。

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Rosalie LaBillois

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22 岁的 Rosalie LaBillois 是加拿大原住民国家青年理事大会 （The Assembly of First Nations ）的联席主席。

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星期五她将在蒙特利尔市参加气候大游行，与魁北克省的原住民年轻代表一起，走在游行队伍的前列。

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她说，我们的确已经看到，我们处于气候变化的危机状态中。

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Rosalie LaBillois 来自新不伦瑞克省第一民族 Eel River Bar First Nation 的 Mi’kmaw 部落，祖辈都是渔民。

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她说，我们靠海洋谋生，祖母一直说，海洋是我们的食品店，我们必须保护海洋。

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她说，我希望此类的集会和游行能更多地唤醒人们，提高人们对正在发生的情况的认识。

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Lotshatenawi Reed

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28岁的 Lotshatenawi Reed 来自魁北克省的原住民社区 Kahnawake。

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在过去的两年半中，她一直在 Kahnawake 的废物管理部门工作，以促进后院堆肥。

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她说，垃圾填埋场产生的气体是导致气候变化的原因之一，以适当的方式管理我们的废物，避免污染我们的土地和水道是非常重要的。

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Lotshatenawi Reed 参加了本周在安大略省圭尔夫 （Guelph）举行的全国有机物回收会议（ National Organics Recycling Conference）。

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她说，我们完全可以通过改变日常生活习惯来为减排做些事情。

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她接着说：

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我出生于一个传统的家庭，父辈一直告诉我们，我们来到这个世界，地球上拥有我们生存所需要的一切，但如果我们过于贪婪，滥用这些权利，这些资源可以很快被剥夺走。

（CBC，Radio-Canada）

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