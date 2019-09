林郑月娥对话努力恐难平示威者怒火

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然香港特区首席行政长官林郑月娥放下身段与香港民众进行了对话,但观察家们认为香港示威者不大可能就此放弃每个星期都进行的示威,特别是这个周末是中国共产党政府在大陆掌权70周年纪念日十月一日即将来临的日子,香港示威者可能会有大动作。

香港示威组织者们还准备在下个星期二中国国庆节举行大规模示威。

在星期四的特首与港民对话会上,愤怒的香港民众指责林郑月娥三个月来拒绝对香港示威民众提出的基本诉求让步的立场直接导致了香港的乱局愈演愈烈。

不过,特首林郑月娥在对话会上仍然坚持港府的立场,没有表示出会对示威者诉求让步的迹象。

两个多小时的对话会结束后,特首林郑月娥在举行对话会的大楼里又呆了4个小时才离开,以避开围在外面的示威者。

香港特首林郑月娥表示会继续用与民众对话的方式来促进港府与社会各个政治派别的交流,以化解对立情绪。

有三十万加拿大人居住在香港,加拿大联邦政府在密切关注香港局势的发展。

RCI with The Associated Press、CBC News

