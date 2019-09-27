阿尔伯塔省本周末将下半米雪

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这个周末，加拿大阿尔伯塔省南部的一些地区将会下大雪。

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加拿大环境部表示，阿省南部的降雪可能从周五（9月27日）下午开始，一直持续到下周一。

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加拿大环境部的气象学家凯尔·福格勒（Kyle Fougere）告诉加拿大广播公司，那里的天气正在 “急剧变化”。

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他说，到下周一，阿尔伯塔省南部大部分地区可能会有15至30厘米的积雪，西南部的一些区域可能积雪高达半米。

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Kyle Fougere 接着说，预计周五晚上阿省南部地区的气温将迅速下降。

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环境部表示，由于能见度降低，开车会很危险，而且高速公路、道路和人行道上都会结冰。

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在卡尔加里市，市政官员表示，他们已经为降雪做好了准备，并计划先清除交通频繁的道路上的积雪。

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负责公路部门的 Jim Frase 说，除了交通流量高的公路外，市中心的自行车道以及人行道，也将获得优先除雪。

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(CBC)

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