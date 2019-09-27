CBC记者David Common在马来西亚调查(Eric Szeto/CBC)

CBC记者到马来西亚调查加拿大塑料垃圾问题

作者 亚明 |
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发表 2019年9月27日（星期五）14:47
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从今年6月以来，加拿大广播公司就一直在跟踪报道马来西亚要求加拿大运回塑料垃圾的事件。

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5月份时，马来西亚当局查获了几千吨抵达马来西亚北部港口的加拿大回收塑料，而其中夹杂了很多垃圾。

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加拿大皇后大学废物管理专家迈拉·希德（Myra Hird）说：“我和其他加拿大人在看到这样的新闻后，都觉得不可思议， 甚至感到非常震惊。因为我们通常都是认真的处理可回收塑料，努力洗干净，将清洁的可回收塑料放到回收箱中”。可现在马来西亚的垃圾填埋场中出现大量加拿大塑料垃圾，污染了河流，有时还产生有毒的副产品。

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为了弄清这一问题，加拿大广播公司的记者装扮成塑料回收公司的经营者， 到马来西亚调查。

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加拿大广播公司记者在马来西亚调查（CBC)

记者组假装成一家名为MarketPlastics的公司，然后利用运输记录，联系了几家据信正在进口加拿大塑料的马来西亚公司。这些公司在马来西亚北部.那里目前是回收的中心。

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近年来，全球回收行业受到越来越严格的审查。 2018年初，中国停止接受世界上大部分的回收产品。这促使回收行业不得不开拓新市场。企业将注意力转移到东南亚的柬埔寨、越南、泰国、最后是马来西亚。

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马来西亚一度成为世界上最大的废塑料进口国。出现了大量非法和无牌工厂。仅加拿大在2018年就向马来西亚出口了超过10,000吨的塑料废弃物。

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在一个叫怡保（Ipoh）的地方，记者见到了众多垃圾场之一：废塑料堆得有两层楼高，面积则有两个足球场大小。废塑料来自世界各国，如英国、美国、丹麦和加拿大。

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马来西亚曾经的政治家，环境保护人士Lydia (Joshua Paul/CBC)

一位马来西亚曾经的政治家，环境保护人士莱迪亚·翁（Lydia Ong）表示：“这不是我们想要的回收利用，它严重污染了环境”。

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翁女士一直批评马来西亚迅速发展的回收业以及西方国家将其塑料出口到海外的做法。她带记者到一个森林变成的荒原，那里的空气有刺鼻的怪味，成堆的灰烬中还有散落的塑料碎片。她说：“工厂把无法再利用的废塑料倾倒在这里。好好的一片森林变成了垃圾场”。她担心非法工厂的行为正在影响马来西亚北部居民的健康。她说：“我们不想成为下一个癌症村。”

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马来西亚政府表示已经关闭了近150家工厂。它还严格限制了塑料的进口-官方仅允许62家公司将其进口到该国。但是加拿大的废塑料继续涌入。

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由于购买废塑料的业务如此丰厚，一些人也会冒险。一家大型回收商的首席执行官说，他在帮助其他不允许进口的公司，得到了“一点点”（好处）。

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马来西亚能源科技与环境部长Yeo Bee Yin 展示外国塑料垃圾(Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)

而记者在一家因政府突击检查被关闭的工厂里，看到了许多印有加拿大品牌的软塑料：有来自加拿大轮胎店Canadian Tire，有来自连锁超市Loblow， 甚至还有卑诗省兰里市一家零售商的杂货袋。这些回收塑料中含有大量废物，处理的方式有倾倒，焚烧， 也有的被丢进当地河流。

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记者前往马来西亚北部的回收工厂，在那里看到，焚烧塑料的烟雾从机器中喷出来。工人们只穿着T恤、凉鞋工作，也没有戴口罩。他们主要来自孟加拉国，每天收入约12美元，有时每周要工作7天。

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一位塑料回收工厂的经理陪同假冒塑料出口商的加拿大记者参观。 他说，劳动力是“非常便宜的”，他表示愿意购买带有垃圾的脏塑料，尽管这会违反该国严格的进口法律，他还建议记者在运输集装箱的标签上造假。

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这位经理说：“我们可以尝试先运过来2到4个集装箱，然后再看”。

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加拿大记者问：“如果（马来西亚）政府知道，他们会采取行动关闭工厂吗？你们是非法的吗？”。

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这位经理回答说：“是的”。

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加拿大目前还没有承诺禁止出口塑料回收物。澳大利亚最近已表示要禁止出口可回收废物。加拿大环境与气候变化部的一位发言人表示，计划从2021年起通过一项被称为《巴塞尔公约》的国际条约来严格限制塑料的出口。

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