(Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

专家点评：解决受雇移民欺诈问题并不难，关键是看政府的措施

作者 亚明 |
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发表 2019年9月28日（星期六）09:22
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加拿大是一个移民国家，每年都要接受20多万移民。而移民欺诈问题也一直存在，只不过是随着移民政策的调整，欺诈的手段也在变化。近两年来，由于实行了受雇者优先计划，就出现了更多出钱购买虚假雇佣证明的问题。

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星期四，加拿大广播公司网站发表移民律师理查德·库尔兰德（Richard Kurland） 的文章，谈及移民欺诈的问题，以及应对的方法。库尔兰德从1994年起就被联邦参议院聘为移民政策专家，并在2017年获得奖章。

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他在评论文章中说，一些移民中介利用有些人的移民需求，收取高额费用，然后付费从一些雇主那里取得虚假雇佣信。CBC在最近的一次秘密调查后已详细揭露了这种做法。

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2015年，温哥华移民顾问王迅帮助200多名已经拿到永久居民身份的人虚报在加拿大居住的记录，在续办枫叶卡时提供不实信息， 结果不仅王迅本人被判刑7年，罚款90万元， 还造成200多中国移民被取消移民资格。

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加拿大边境局搜缴的王迅犯罪证据（CBSA)

今年7月，里贾纳一对华人夫妇王奇和崔玉娟（译音）用购买和开具假的雇佣证明的方式为641名想移民加拿大的中国人办理移民，总共收取了约60万加元。边境局从他家的垃圾箱里找到了作假的证据。

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9月15日，CBC又报道了多伦多的万宏达移民顾问公司与一些企业老板串通，向移民申请者收取高额费用，让其“购买”工作机会，最高的收费竟然达到17万加元。而万宏达的女老板刘欣（译音）则对申请者说，其实不用真的到受雇的公司工作，移民局的人手不够，也不可能来查。

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库尔兰德的文章说， 这些欺诈手法听起来真的很容易：希望成为雇员的外国人交了现金，其中一些现金用于支付自己全职工作一年的未来工资，加上雇主必须支付的CRA扣除额。然后，雇主定期将工资打到“员工”的银行帐户和为其报税。就创造了一个在加拿大连续工作至少一年的虚构雇员。

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(WonHonTa Consulting Inc. )

之后，这种纸面上的“工作经验”就可以将雇员从临时的外国工人升级为加拿大的永久居民。而在加拿大及外国的中介们因其发挥的作用获得丰厚的报酬。

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其实，对加拿大移民官员来说，识破和解决此问题也并不难，可以采取审查假结婚的移民案例同样的做法。

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在假婚姻骗局中，加拿大一方配偶通常开出的市场价至少为5万加元。而支付一方拿到移民身份，获得的收益可能更大。例如，一名留学生不想支付外国学生每年2万元的高学费， 就与加拿大人结婚，获得永久居留权后就可以交当地学生学费。有人把这称做是：“所有人”获益的无受害者犯罪。

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而真正的受害者是加拿大的移民计划。也许有人说，欺诈的移民个案相对于整个加拿大移民系统而言只是少数。难道少数就可以忽视吗？潜水艇上相对较小的孔有多重要？

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加拿大在如何防止“假结婚“方面已经积累了经验。其实解决方法很简单，就是面试，分别面试这对夫妻。接受过严格培训的移民官很容易就能发现真相。

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这种解决方案也能适用于雇主移民。只要分头面试雇员和雇主，就能确切知道是否真的有雇佣关系。现在的问题是大西洋省份的移民官员和工作人员较少。但至少可以采用抽查的办法。抽查除了为抓住欺诈者，还可能产生威慑作用。过去渥太华曾派遣加拿大移民官员的专门小组到中国系统地采访大量配偶移民申请， 那之后中国的婚姻骗局大幅减少。

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所以，渥太华应该考虑对工作签证移民也进行系统的面试。

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以前出现的错误不用再追究是谁的错。我们只要采取措施堵住漏洞就好了。

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