“如果要我们为搜索显示内容付费，那么我们就不显示” -谷歌在法国拒绝为内容付费

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迄今为止，法国是唯一一个将欧盟版权改革对新闻出版商的新权利转化为国家法律的国家，该法律将于10月生效。欧盟版权规定允许媒体在网上显示内容时向谷歌和脸谱网等平台申请资金。致力于让谷歌和脸书的广告收入回到新闻机构手里。

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据法国一些新闻出版商估计，由于谷歌和Facebook在在线广告市场的挤压，新闻和内容行业的收入损失每年在2.5亿欧元到3.2亿欧元之间。

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但谷歌的一项明确声明给出版商的希望泼了冷水，也让新闻和内容商处在一个进退两难的境地。

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谷歌一位高级管理人员周三表示，谷歌不会付钱给法国的出版社来使用其内容，如果内容商要求补偿，谷歌会改变文章在搜索结果中的显示方式。

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“当法国法律生效时，我们不会在法国为欧洲新闻出版物展示预览内容，除非出版商已经采取措施告诉我们这是他们想要的，”这家科技巨头在一篇博客中表示。

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“我们不接受搜索结果中包含的任何人的付款。我们出售广告，而不是搜索结果，谷歌上的每个广告都有清晰的标记。这也是为什么当人们点击搜索结果中的链接时，我们不付钱给出版商。” 谷歌新闻副总裁理查德·金格拉斯在博客

在法国法律允许搜索巨头免费显示的内容中包括新闻文章的超链接和“非常简短的摘录”。这一部分内容，谷歌无需签署许可协议就可以在平台上显示它们。谷歌将有可能直接去除吸引网络使用者的图片和详细介绍一类的内容。

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在德国，因为搜索结果中不再出现图片和介绍等细节导致流量骤降，一些德国出版商已经决定免费向谷歌提供他们的内容。重新让谷歌显示详细搜索结果内容。

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