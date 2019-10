应对气候变化：应该从示威转向具体行动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司科技专题节目Quirks & Quarks的主持人鲍勃·麦克唐纳(Bob McDonald)在他的专栏中撰文指出,现在应该是从示威转向具体行动的时候了(Time to move from protest to proactive on climate change)。

麦克唐纳在文章中说,我们别再争论谁应该对问题负责,我们应该动手行动。瑞典环保少女桑伯袼气愤指责政治家,年轻一代走上街头示威,显示了气候变化问题广受关注,现在我们应该着手具体解决问题的行动,否则就是仅仅是高呼口号而已。

他指出,互相指责通常无法导出最合理的方法,往往只是把双方推向各自的极端,而不是向前迈进。更有效的解决问题办法是以我们目前现有的科技成果和资金,付诸具体措施:

能源领域

地球丰富的石油,天然气和煤矿资源以及廉价的开采方式在过去100年来惯坏了人类。比较而言,环保能源,诸如风能和太阳能,以我们目前的技术和资金,是既费力又耗资,而潜力极大的核能源的问题是安全保障问题,以及人们对其抱有的不切实的安全担忧。

以加拿大为例,加拿大是全球第9大风能使用国,风能占加拿大能源使用的5%,加拿大完全可以做得更多。加拿大人使用太阳能的比例不高,许多人不愿意在屋顶上安装太阳能装置的主要原因是价格太高,但这恰恰是政府应该介入的地方,如果政府投入资金,加上目前在汽油方面的税收额(加拿大汽油价格中税收约占三分之一),加拿大政府可以做得比目前好得多。

加拿大政府目前在实施“能源创新项目”,但仅仅这些项目还远远不够。

投入专用资金应对气候变化

鲍勃·麦克唐纳在文章提问,政府有可能提供一个大型专用资金来应对气候变化吗?他指出,这一专用资金可以包括为提供清洁环保能源的公司以及使用清洁能源家庭发放政府补贴,税收优惠等措施。

此外,这一专用资金也可以用来资助研究项目,比如开发更可靠,价格合理的电池,氢能及能源储备,地热能,沼气,空间太阳能卫星(把太阳能投射回地球表面)。目前在核能源应用研究上,核能模块体积已经大大减小,其中一些甚至可以深埋在地面下,使之更安全实用。

而更让人兴奋的是一些我们以前完全没有想到的解决办法,或许其中一些办法可以使现有的石油工业继续存在下去,碳吸存技术将从石油中产出清洁能源,完全改变目前我们不环保的燃烧石油方式。

过去与未来

这并不是科学和技术第一次为人类提供更好更有效的方法,历史上,铁器取代了石器,书籍取代了卷轴,印刷取代了抄写,柴油内燃机取代了蒸汽机,汽车取代马车,电脑取代打字机,还有,别忘了我们的电话和手机是如何发展的。

每一个时代,都有新旧替代的矛盾,但新的工作,新的领域会随着技术的进步而发展壮大,能源和运输工业的大规模创新还没有真正开始。

鲍勃·麦克唐纳在他的文章最后指出,我们目前是处在另一个新科技时代的分界线上,我们正在离开化石能源时代。我们有足够的资源和财力,我们应该停止争吵,别再争论谁应该对哪些问题负责,让我们现在就动手行动起来!

RCI with CBC, Quirks & Quarks

