检方批驳孟晚舟律师胡搅蛮缠

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星期一在加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院，联邦检察院律师对华为公司首席财务官孟晚舟律师团提出的辩护论据进行反驳，指责孟晚舟律师团在胡搅蛮缠、无中生有地把孟晚舟说成是加拿大边检局和皇家骑警执法的受害者。

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辩护律师团

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孟晚舟律师团上个星期在不列颠哥伦比亚省高级法院提出指责，说加拿大皇家骑警、边检局与美国联邦调查局密谋串通，假借入境检查之名对孟晚舟进行刑事调查采集证据的工作；而这三方都明明知道，加拿大皇家骑警已经决定应美国联邦调查局的要求、12月初在温哥华国际机场孟晚舟转机时立即将其拘捕。

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检查院律师

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加拿大检察院律师Robert Frater在星期一的法庭听询中告诉庭审法官Heather Holmes说，他会逐一驳斥孟晚舟律师团提出的16条似是而非的辩护论据，并说这16条无中生有的辩护理由加在一起也还是空洞无物。

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美国司法机关指责孟晚舟在华为子公司与伊朗做电讯设备生意的问题上欺骗国际银行，使得这些银行有可能在不知情的情况下触犯了美国对伊朗实施的禁运措施。

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孟晚舟否认所有上述指控，并重金聘用大牌律师组成梦幻律师团来为自己打官司以避免被引渡到美国面对司法指控。

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索要更多秘密文件

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虽然对孟晚舟的引渡法庭庭审要在2020年1月才开始，但孟晚舟律师团要求法庭先下令要加拿大皇家骑警、边检局和美国联邦调查局提供他们之间在逮捕孟晚舟问题上电讯联系内容的文件。

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联邦检查院律师Robert Frater指出，孟晚舟律师团洋洋洒洒列出16条论据，但都是些微不足道的东西，实际上没有任何有说服力的证据能够支持其索要更多警方秘密通讯记录的要求。

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16条论据无中生有

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Robert Frater举例说，加拿大皇家骑警在12月1日参与拘捕孟晚舟行动的四位警官都详细记录了他们参加边检局会议讨论拘捕孟晚舟行动的时间细节；如果皇家骑警要掩盖事情真相的话，他们详细记录自己参加与边检局讨论拘捕孟晚舟问题联合会议的时间显得是太愚蠢、太失败了。

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Robert Frater指出，被孟晚舟律师团视为至宝的孟晚舟进出边检局二次检查区域的视频正说明孟晚舟不过是在经过正常、而且透明的边检程序。

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Robert Frater还嘲笑孟晚舟律师团拿出这样的论据来证明加拿大和美国警方所谓的串通预谋说明他们靠的实在是不专业的东西、邪恶的东西、和耸人听闻的东西。

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法官质疑

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不过，当庭法官Heather Holmes却在检察院律师Robert Frater发言时常常打断他的陈述而提出一些有针对性的问题。比如法官问既然皇家骑警接到的任务是在孟晚舟入境加拿大后立即将其拘捕，为什么还要先经过边检局官员的询问和检查。

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检察院律师Robert Frater对这个问题回答说，立即拘捕并不意味着边检局官员不需要履行正常的边检程序；皇家骑警正是在边检局官员走完了正常的边检程序后立即拘捕孟晚舟的。

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在法官又问为什么边检局官员还要专门问孟晚舟华为公司与美国和伊朗做生意等并不属于常规边检询问的问题，并问如果孟晚舟当时承认华为公司违反了美国对伊朗的禁运令、加拿大边检局官员是否会禁止她入境、让她立即返回中国这样的问题。检察院律师Robert Frater承认这些问题比较复杂，他需要一些时间来准备、但会在本周之内告诉法官对这些问题的回答。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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