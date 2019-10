十一港警实弹开枪打伤一名18岁学生

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在十月一日香港警方与示威者的暴力冲突中,一名警官拔出手枪近距离向一位年轻示威者胸部开枪,造成这位18岁学生重伤入院抢救。

这是近4个月香港不断发生示威以来首次被证实的警方实弹镇压示威者的事件。

星期三早上几百人在被警方射伤学生的学校外面抗议港警对示威者的暴行。



支持香港民主运动的立法会议员Claudia Mo指责香港警方对示威者滥用暴力,在警察携带警棍和胡椒喷雾器、又不是面对人身危险的情况下,对示威者实弹开枪实属疯狂之举。

香港警察总监Stephen Lo星期二夜里对开枪警察的行为进行了辩护,说该警官在担心自己生命安全的紧急关头瞬间做出开枪决定;并指责近距离用棍棒袭击该警官的示威者不该如此把警察逼入困境。

不过Stephen Lo说,警方虽然没有接到可以开枪对付示威者的命令,但警官们在遇到危险时可以使用适当的武力自卫。

这位香港警察总监用“暴徒”来形容示威者,说他们打伤25名警官、打砸与中国大陆有关的商店和银行、破坏公共财产、罪行累累。

RCI with The Associated Press、CBC News

