边检局：把孟晚舟密码交皇家骑警是失误

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加拿大检察院律师在不列颠哥伦比亚省高级法院听取孟晚舟律师团索要更多警方电讯联络秘密文件的法庭质询中承认，加拿大边检局负责检查和扣留华为公司首席财务官孟晚舟随身携带电子产品的官员把密码交给皇家骑警是个失误。

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检察院律师Diba Majzub在法庭上表示，根据加拿大边境安全法规，边检局官员有权检查入境旅客随身携带的所有物品，也有权索要电子产品的解锁密码。

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检察院律师Diba Majzub强调指出，加拿大边检局官员在程序上出的一个失误不能等同于整个检查和拘捕孟晚舟的行动是边检局与警方串通合谋的行为。

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据报道，加拿大边检局官员在扣留了孟晚舟随身携带的电脑、平板电脑和两部手机并获得了有关解锁密码后，并没有对这些孟晚舟的电脑和手机进行检查，而是按照美国联邦调查局的要求将这些电子产品装入专用的保护包里以防止有人遥控销毁里面的内容，随后将其交给了加拿大皇家骑警。

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孟晚舟律师团上个星期在不列颠哥伦比亚省高级法院提出指责，说加拿大皇家骑警、边检局与美国联邦调查局密谋串通，假借入境检查之名对孟晚舟进行刑事调查采集证据的工作；而这三方都明明知道，加拿大皇家骑警已经决定应美国联邦调查局的要求、12月初在温哥华国际机场孟晚舟转机时立即将其拘捕。

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虽然对孟晚舟的引渡法庭庭审要在2020年1月才开始，但孟晚舟律师团要求法庭先下令要加拿大皇家骑警、边检局和美国联邦调查局提供他们之间在逮捕孟晚舟问题上电讯联系内容的机密文件。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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