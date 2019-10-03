蒙特利尔奥林匹克体育馆和斜塔的设计师逝世

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曾为蒙特利尔1976年奥运会设计主场馆的法国建筑师罗杰·塔伊贝尔（Roger Taillibert）在巴黎去世，享年93岁。

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蒙特利尔的这座体育馆拥有可掀盖的屋顶和175米的斜塔，是蒙特利尔最著名的地标建筑之一。

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塔伊贝尔还设计了蒙特利尔奥林匹克游泳馆和蒙特利尔自行车赛车场。 后者现在是蒙特利尔生态博物馆。

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当时， 蒙特利尔市长让·德拉波（Jean Drapeau）决定让塔伊贝尔设计奥林匹克体育场，他认为塔伊贝尔是一位伟大的设计师，是建造古代大教堂的那种建筑师。并请他展示“艺术上的自由”， 之后称他的设计是“混凝土铸就的诗篇”。

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塔伊贝尔本人则说，他希望这座建筑的曲线能够引起人们情感反应。“如果一座纪念碑能让人们动情，那么这个纪念碑就会永驻心间”。

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但是，对于请塔伊贝尔设计奥运场馆也有很多争议。加拿大的建筑师们感到沮丧，一位加拿大建筑师对加拿大广播公司说，这一决定是“国家的耻辱”。

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当时，体育馆的建设过程中也充满了成本超支和罢工等问题。到奥运会开始时，虽然体育场可以使用了，但斜塔并未完成，可掀开式的屋顶也未安装。

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奥运会结束后，体育馆继续面临各种问题，例如屋顶无法承受冬季厚厚的冰雪而损坏，多次维修，耗资巨大。现在仍在考虑是否换新的屋顶。

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塔伊贝尔对这些批评总是冷冷地回应：“只有那些无所事事的人才不会受到批评”。他的其它建筑设计包括巴黎的王子公园体育场和卡塔尔多哈的摩天大楼。

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蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（ValériePlante）周四发推文说，塔伊贝尔（Taillibert）为蒙特利尔留下了巨大的遗产。奥林匹克体育馆举世闻名，给我们带来了一些历史上的美好时刻”。

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以下是当年CBC华裔主持人武冰枝对奥林匹克体育馆的报道

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