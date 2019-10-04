不属于任何联邦政党的市长们在全国大选中能有怎样的影响力

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目前加拿大正在进行全国大选，各党在全国的300多个选区竞逐联邦议会众议员的席位。最后以各党赢得的席位数确定谁上台执政。

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严格地说，联邦选举与各省的省选和各个城市的市选没有太大关系。即使有的省、市政党中存在与联邦政党同名的，也没有直接的上下级关系。市一级政党就更独立了。但市长们也都在关心大选的进展，因为联邦层面的政策走向也会影响到各个城市。因此市长们也会以不同的方式影响大选，但这对他们来说有点像走钢丝。

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正因为竞选期间，市长在政治对话中发挥着重要作用。自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）这周与大多伦多地区市长举行了一次以枪支暴力为重点的圆桌会议，以表示对此问题的重视。

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在大多伦多地区，虽然仍有些市长与政党之间有着明确的联系，有的还在过去代表某个联邦政党参加竞选，但从目前的情况看，这种党派倾向已经大大削弱了。

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例如，现任密西沙加市长邦妮·克隆比（Bonnie Crombie）曾是自由党国会议员。布兰普敦市长帕特里克·布朗（Patrick Brown）曾经是保守党议员。但他们现在作为市长，都拒绝公开支持先前所属的政党。

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克隆比在接受CBC采访时说：“我的角色仅限于鼓励居民投票支持有可能在我们城市进行投资的政党。这是我愿意做的。我会努力做到不属于任何联邦党派”。

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当被问到市长在选举中能产生多大的影响时，克隆比笑着说：“我们曾经看到密西沙加前任市长所扮演的角色”。

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对于布朗来说，在竞选期间不属于任何党派是一件新鲜事。布朗从青年时代起就活跃于联邦政治的舞台上，属于进步保守党阵营。他说：“这是我一生中第一次以无党派身份参加联邦选举”。

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自去年秋天担任市长以来，布朗已先后会见了自由党领袖贾斯汀·特鲁多，保守党领袖安德鲁·谢尔和新民主党领导人贾格梅特·辛格。

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布朗在一次采访中说：“我必须面对的现实是，市政当局负责人需要与联邦政府的当权者进行合作，无论是橙色的新民主党，蓝色的保守党，红色的自由党，还是绿色的绿党。我至少要争取他们花时间倾听我们的诉求”。

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克隆比和布朗希望联邦政党为城市应做的事基本相同，包括为建设基础设施提供资金承诺，为解决枪支和帮派犯罪提供更多支持。

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布朗说：“令人担忧的是，一些影响我们日常生活的重要问题没有得到解决。”

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他补充说：“大选期间我们听到每个政治领导人都在许诺。但发布公告和资金落实到位是两个截然不同的事情”。

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密西沙加市长克隆比说，该市已启动一项名为“密西沙加要务”的活动，目的是“尽一切努力”让联邦大选的候选人知道该市面对的主要问题。同时也使​​选民意识到这些问题，并在有机会时向候选人提出来，由他们向政党的决策者报告。

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而联邦政党领袖也会听市长诉求的一个重要原因是：大多数加拿大选民居住在城市，而到目前为止，联邦大选的大部分战场都在城市中，无论是市中心还是郊区。

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多伦多市长约翰·托里（John Tory）在接受加拿大广播公司采访时说：“作为市长，你在宪法设置的选举程序中可能没有很多权力，但你拥有城市这样一个平台。它能在解释这些政党的政策和提供对话平台方面具有很大的影响力”。

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托里说，以无党派的立场在多伦多推广什么并不难，但他补充说，一旦需要表达对党派承诺的看法时，就很难再那么超脱。“可那是我的工作，我必须评估这些政策，并讨论它们对多伦多市公民和政府的好处”。

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到目前为止，多伦多市长托里对各党派的看法很不一致。他说，所有党派都提到要解决一些多伦多市面临的重要问题，但没有任何党派会真正落实。他目前最关心的是长期公交资金，枪支犯罪和经济适用房。收听 CH_Report_1-20191004-WRC10

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