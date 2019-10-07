别错过：大选前各党魁唯一英语电视辩论晚7-9点

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在离大选前还有两个星期的10月7日，加拿大各主要电视台都将转播加拿大联邦大选前唯一的一次各主要政党领袖的英语电视辩论。

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电视辩论开始时间是加拿大东部时间星期一晚上7点，为时两个小时到9点结束。

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受到加拿大电视辩论组委会邀请参加此次辩论的政党领袖是魁北克党团领袖Yves-François Blanchet、人民党领袖Maxime Bernier、新民主党领袖辛格、保守党领袖谢尔、自由党领袖特鲁多、和绿党领袖Elizabeth May。

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不但参加这次英语电视辩论的政党领袖有6人之多，电视辩论的主持人也多达5位、而且全是女性。她们是多伦多星报的Susan Delacourt、环球新闻台的 Dawna Friesen 、加拿大Huffington邮报的Althia Raj、CTV新闻台 Lisa LaFlamme和加拿大广播公司英语电视台的 Rosemary Barton。

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这次电视辩论的五个题目分别是：生活费用过高，环境保护和能源，土著人，加拿大在世界舞台的作用，社会两极分化、人权和移民问题。

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除去主持人问问题的时间，每个政党领袖发言的时间不到20分钟。

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除了环球电视网和CTV电视网之外，加拿大广播公司的所有平台都会对这次六党领导人的电视辩论进行直播，包括加拿大广播公司电视台、24小时新闻台，加拿大广播公司英语广播电台，加拿大广播公司的新闻网站CBCNews.ca，Radio Canada International网站rcinet.ca也会用包括普通话在内的5种语言播出这次加拿大政党领袖的大选电视辩论。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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