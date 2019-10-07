联邦大选各政党都做出了哪些主要承诺

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目前离联邦大选10月21日的投票日还有两周时间，各个政党的竞选纲领已经向选民公布。到目前为止，此次大选中各党关注最多的两个领域是：让民众的生活更加负担得起，和如何应对气候变化的威胁。在第一个涉及民众切身利益的问题上，各党可谓是绞尽脑汁，想到了民生的各个方面。

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自由党、新民主党和绿党已陆续发布了他们的选举政纲及花费明细。保守党已经公布了主要承诺，预计周三也会发布一个完整的纲领。国会的预算官员（PBO）则根据四个主要政党做出的许诺，制作出落实每一项承诺需要花费多少开支的报告。

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加拿大广播公司的记者经过整理，归纳出四个主要政党都做出了哪些重大承诺。

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自由党聚焦中产阶级

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自由党以其惯常使用的口号为基础，专注于改善“中产阶级和那些希望加入中产阶级的人”的生活。为了实现这一目标，自由党的竞选纲领中包括了：

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– 降低未来四年收入税的免税额，将个人免税收入的额度提高到1.5万元，每个普通纳税人每年可少缴所得税292加元。

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– 对于初为父母者，休产假领取的失业保险金不计入纳税收入，并提高新生儿第一年的儿童福利金。

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– 增加给专上学生的助学金，每年增加1200加元。

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– 对于老年群体，增加给75岁及以上老人的养老金，并提高单身老年人的加拿大退休金计划（CPP）遗属津贴。

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– 投入60亿加元用于医疗保健，以使每个国民都能获得家庭医生的服务。

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– 对于工薪族，将联邦最低工资提高到每小时15元，创建新的失业保险福利项目，用于增加失业时可领取的失业金。

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– 为居住在多伦多、温哥华等高房价城市的人实施首次购房者奖励计划。

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– 在环境方面，自由党承诺植树20亿棵，并将跨山输油管项目产生的所有税收用于绿色环保技术计划。为因环保目的翻修住房者提供最高4万元的无息贷款。此外在横贯加拿大的高速公路上建设5,000个新的电动汽车充电站。

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至于这些福利会给国家财政造成多大的赤字，特鲁多说：“我们选择投资给国民和社区，与此同时将以负责任的态度，降低国家债务在GDP中的比例。而现在工业国家中只有加拿大和德国最低”。

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保守党承诺更多的是减税

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保守党的承诺更多考虑的是减轻国民的生活负担，提出了一系列减税和税收抵免措施。让人们能够感受到从经济发展中受益。

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按照保守党的许诺，政府国库每年约减少60亿加元的收入。减税的措施可惠及大多数纳税人。

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– 所有年收入在47,630元以下者，缴交的个人收入税由原来的15%降低到13.75%。平均每个纳税人每年将节省444元。而同等收入的夫妇俩每年可少缴税约850元。

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– 恢复税收抵免政策，这一政策由上一届保守党政府提出实施，但在自由党执政后取消。税收抵免的包括公共交通费用，儿童参加体育和艺术活动的开支等。该党估计，这将为大多伦多地区的一个四口之家每年节省上千元。

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– 产假和育儿假期间领取的失业金不再作为纳税收入。

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– 取消家庭取暖开支的联邦消费税。

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– 为了让更多的人实现拥有自己住房的梦想，同时负担得起，首次购房者的抵押贷款还款期延长到30年。并且要审评现在的贷款“压力测试”，让贷款更容易。

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– 环保方面，将取消碳税，并鼓励行业进行创新，以降低排放。鼓励住户为环保翻修房屋，无论是更换门窗、安装太阳能电池板或改善通风，都可得到最高3,800加元的税务抵免。

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联邦保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）在新不伦瑞克省竞选时说：“我们会在执政的五年期间履行这些承诺，并努力实现预算的平衡。减税的目的是让钱回到加拿大人的口袋里”。

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新民主党承诺免费药物、牙科保险计划

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新民主党的领导人贾格梅特·辛格（Jagmeet Singh）承诺“提供一项新协议”，该计划将缩小社会保障系统的差距，以帮助那些最艰难的家庭。包括：

– 建立全国性的医药服务计划。政府投入数十亿加元，为每个家庭节省500多元。 这个计划与自由党承诺的为某种药物报销的方案不同，是全民性的免费药物计划，可从明年就开始实施。此外还将全民免费医疗扩大到牙科服务。

– 在未来10年内创造50万套经济适用房。为确保建造更多的负担得起的住房，将不再向新建的出租公寓楼征收联邦货劳税；在未来四年内花费100亿加元在加拿大创建接纳50万儿童的托儿场所。

– 在环保方面，将废除跨山输油管扩建项目，给各省在自然资源项目上的决定权。此外开展大规模的建筑物改造工程，以减少温室气体排放量，通过低息贷款到2050年前使所有房屋达到新的环保要求。

– 为了支付这些雄心勃勃的议程，将提高富人的税收：对年收入2000万元的人征收“财富税”；还将提高公司税，终止化石燃料补贴，缩小税收漏洞，并且向外国购房者征税。

绿党聚焦的是环保上的重大转变

绿党的竞选政纲自然是以环境为中心。绿党领袖伊丽莎白·梅（Elizabeth May）建议对加拿大社会进行根本性的重新安排。

其纲领描绘了加拿大2030年时的愿景：家庭和企业都将使用可再生能源，所有新车和公共交通以及客运渡轮都是电动的，大部分食物都来自当地。政纲中具体提到的有

– 政府将通过一项《气候变化法案》，要求到2030年将排放量减少到2005年水平以下60％，是当前目标30％的两倍。

– 政府不会批准任何新的能源项目，包括管道、煤炭、石油或天然气的钻探或开采。到2030年禁止所有以汽油为动力的内燃机汽车。

– 创建国家药品保险机构，并承诺每年为全民医药投资270亿元。

– 通过提供100亿加元消除大专院校和职业学校学生的学费，让所有加拿大大学生都无需支付学费。

– 为了兑现这些承诺，将取消每年价值数十亿元的化石燃料补贴，包括液化天然气（LNG），石油和天然气项目以及煤矿开采和开发的补贴。征收0.5％的金融交易税，预计在2024-2025年财政年度可征收约180亿元。

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