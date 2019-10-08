大选辩论谢尔和特鲁多攻守各有得失

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虽然星期一举行的大选前主要政党领袖的电视辩论有6位政党党魁参加，但真正有希望上台执政的只有自由党领袖特鲁多和保守党领袖谢尔。当然在大选结果是少数党政府的情况下，新民主党或绿党有可能成为“造王者”、组成联合政府执政。

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近身肉搏

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所以在星期一加拿大各主要电视台、新闻网站都进行实况转播的这场政党领袖电视辩论中，保守党领袖谢尔和自由党领袖特鲁多都在拼命拉开两人之间的距离，而新民主党领袖辛格和绿党领袖Elizabeth May则是努力提醒选民，投他们的票会让新民主党代表的社会进步政策和绿党代表的环境保护政策成为执政党不得不接受的政策。

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参加星期一大选电视辩论的六个政党领袖是绿党领袖Elizabeth May、自由党领袖特鲁多、保守党领袖谢尔、人民党领袖Maxime Bernier、魁北克党团领袖Yves-François Blanchet和新民主党领袖辛格。

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虽然不是有意安排、但自由党领袖特鲁多和保守党领袖谢尔在辩论现场的位子互相挨着，这方便了两人“近身肉搏”。

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谢尔首先进攻

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电视辩论开始后没几分钟，谢尔就对特鲁多发起了进攻，指责特鲁多非常会说一套做一套，成天戴着假面具掩饰自己的真实面目。

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特鲁多也不甘落后，在本来应该与人民党领袖Maxime Bernier问答辩论的时段里话锋一转开始攻击保守党领袖谢尔。特鲁多说Bernier在星期一晚上电视辩论中的作用就是把谢尔私下想而不敢公开说的话讲出来。

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特鲁多还抓住另一个机会抨击保守党领袖谢尔不会捍卫女性的堕胎权、不会捍卫同性恋婚姻；而谢尔则反唇相讥说，他与几百万加拿大人一样有权对社会事务有不同的个人看法，而特鲁多却不承认加拿大人的这种自由权利、而且在极力妖魔化持有不同观点的加拿大人。

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占在一边的新民主党领袖辛格抓住机会搞了个渔翁得利的短平快，他讥讽说特鲁多和谢尔这是在争论谁是加拿大最糟糕的政客，应该做的是让选民看到谁是加拿大最好的政治领导人。辛格的这一讥讽话语让电视辩论现场观众忍不住笑起来。

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句句见血

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评论家们认为特鲁多和谢尔这种“句句见血”互相攻击的目的是让选民对对方产生负面看法；抓住最后的机会打破竞选开始4个星期以来胶着不动的选情、拉开自由党和保守党在选民支持率方面的距离。

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加拿大保守党战略分析师Shakir Chambers指出，由于许多选民不会在电视机前一坐就是两个小时观看政党领袖的电视辩论，所以谢尔需要在电视辩论一开始就对特鲁多发动攻势。

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根据加拿大广播公司的报道，这次六党领袖电视辩论有5个出彩瞬间。

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出彩瞬间

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一个是保守党领袖谢尔指责自由党领袖特鲁多太假、太虚伪。

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一个是人民党领袖Maxime Bernier强调加拿大民众希望大幅度削减移民和难民的数量，只有6%的加拿大人希望接收更多的移民。

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另一个是特鲁多要求新民主党领袖辛格别遮掩绕弯子、而是直接告诉选民他是否反对引起争议的魁北克省禁止政府雇员工作场合佩戴宗教服饰的21号法案。

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第四是在特鲁多再次拿保守党领袖谢尔反堕胎和反同性恋婚姻的观点做文章时，谢尔一反过去不敢公开承认的做法，而是用言论自由这一加拿大基本价值观来进行反击，说自己与几百万加拿大人一样在这些问题上与特鲁多有不同的看法，但却被特鲁多妖魔化。

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第五点是特鲁多抨击绿党领袖只会在环境保护问题上喊口号，说口号不是施政计划。

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RCI with Chris Hall · John Paul Tasker · CBC News

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