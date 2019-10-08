新调查：自己当老板工时长，假期少

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很多人都幻想着自己当老板，但一项新调查显示，自己当老板需要付出巨大的代价。

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一些人离开传统的职业生涯，自己创业，他们往往没有想到自己当老板需要时时刻刻地工作，几乎没有能休息的时候。

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由市场研究公司 Maru / Blue 为加拿大帝国商业银行（CIBC）进行的上述调查发现，三分之二的小企业主说，自开办自己的企业以来，工作的时间更长，而 61％的企业主表示，开创自己的企业后，压力比给别人当雇员时要高得多。

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40% 的受访者表示，2019 年他们没有或很少休假，60％ 的受访者表示，每年要想腾出点时间来休假，真不是很容易的事情。

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此外，有 54％的人说，自创业以来，由于缺乏时间，他们已经放弃了自己的大多数业余爱好和业余活动。

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政府需要简化官僚程序

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加拿大帝国商业银行的业务高级副总裁安德鲁·特恩布尔（Andrew Turnbull）负责这一调查，他说，企业主缺乏空闲时间的问题是非常值得注意的。

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他表示，企业家是 “我们经济的命脉”，他们不仅需要适当休假，还需要获得政策制定者们的支持，以使他们的生活更易于 “管理”。

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安德鲁·特恩韦尔接着指出，国际货币基金组织 IBF 曾经在一份声明中呼吁加拿大政府减少对创办企业者的监管障碍。

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他说，我们需要继续努力，使加拿大成为一个极富竞争力的地方，鼓励人们进行创新，并能够对外出口自己的服务和产品，这是公共政策需要解决的一个关键问题。

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（CBC）

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