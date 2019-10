香港特首表示必要时需中国军队介入

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

香港特区首席行政长官林郑月娥星期二在记者招待会上表示,如果香港长达几个月的动乱局面继续恶化、则根据香港基本法中国军队可能需要介入。不过林郑月娥没有明确在什么情况下需要中国军队介入香港。

林郑月娥同时指出,目前她和港府仍然在努力自行解决香港乱局;北京中央政府也希望特区政府能够自行处理和解决香港问题。

这位香港特首呼吁国际社会对香港政府持批评态度的人士认识到,香港示威者在进行了4个月街头示威后到今天暴力冲突不断升级,香港示威已经不再是和平民主运动。

但美国总统特朗普星期一呼吁中国领导人习近平确保人道处理香港问题,警告说香港出现任何“坏结果”都会影响美国和中国星期四在华盛顿举行的贸易谈判。

有三十万加拿大人目前在香港居住,加拿大联邦政府对香港局势保持密切关注。

RCI with The Associated Press、CBC News

