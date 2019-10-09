加拿大关注司法冤案组织呼吁改革，以独立调查委员会取代部长

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加拿大一个致力于帮助被错误定罪者的团体星期三在发布公告，呼吁两个主要联邦政党将司法制度改革列入竞选纲领，创建一个特别法庭调查司法误判案件。

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这个名为“加拿大清白者”的组织在多伦多召开的新闻发布会上说，两个联邦主要政党有责任对司法制度进行改革， 以减少冤假错案。虽然该组织并没有特别指出是那两个主要政党， 但显然是指有可能执政的自由党和保守党。自由党此前曾宣布，如果再次当选，将会考虑这一改革。

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“加拿大清白者”认为， 加拿大应该成立一个特别的独立法庭， 专门审理冤假错案投诉，以取代现行由司法部长作出定论的制度。

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该组织举例说，自1989年以来，加拿大至少发生了5起错误的司法判决。 最新的一起是哈利法克斯的一名男子格伦·阿索恩（Glen Assoun）被错判犯有谋杀罪的案件，在监狱服刑17年。直到上个月才获得纠正。 联邦和省级政府对其作出了赔偿，具体数额没有公布。

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另外两名男子一名叫大卫·米尔加德（David Milgaard）， 另一位叫罗纳德·道尔顿（Ronald Dalton）也曾被判犯有谋杀罪，长期服刑，但最后证明是误判。

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